Troje zastupnika nije opravdalo nedolazak na sjednicu Sabora

Troje saborskih zastupnika, Maria Blažina (SDP), Ivan Radić (HDZ) i Marijana Puljak (Centar) u siječnju je neopravdano izostalo sa plenarne saborske sjednice, pa će biti kažnjeni umanjenjem mjesečnog zastupničkog paušala od 199 eura.
Od deset dana, koliko je Hrvatski sabor plenarno zasjedao u siječnju, Blažina, koja mijenja Peđu Grbina, neopravdano je izostala tri dana, Radić, inače gradonačelnik Osijeka, dva, a Puljak, jedan dan.
Slijedom toga, paušal od 199,10 eura, koji svaki mjesec primaju svi zastupnici, Blažini će se umanjiti za 59,73 eura, Radiću za 39,82 eura, a zastupnici Puljak za 19,91 eura.
Dobra je vijest da dva mjeseca prije toga, u prosincu i studenom, nije bilo neopravdanih izostanaka, a što se rijetko bilježilo u proteklih devet godina od kada se novčano kažnjava zastupnike koji ne opravdaju svoj izostanak s plenarne sjednice.
Praksa novčanog kažnjavanja za neopravdane izostanke uvedena je 2017., inicirao ju je Most želeći na taj način stati na kraj praksi da saborske fotelje zjape prazne.
Zastupnici imaju niz mogućnosti za pravdati izostanke, to mogu učiniti zbog bolesti, što moraju dokazati liječničkom potvrdom, zbog sudskog poziva, kao i odlaska na različite političke, društvene i druge skupove te na sjednice gradskih i općinskih vijeća.
