Turbo Bero

To i je i nije onaj stari Davor Bernardić. Vidi se da je "poradio na sebi", odnosno da je PR radio na njemu. Ali i da mu je netko đavolski prišapnuo kako je danas ključ izbornog uspjeha pecati glasove na društvenim mrežama i približiti se generaciji Z, genZerima. A to ne ide bez klaunizacije i riskantnog izlaganja susramlju. Ivan Pernar je na tom valu surfao neko vrijeme, ali on je od početka bio dosljedno isti pa je dosljedno tomu i iščezao. Bernardić je još kao mlad bio starmali politički kadar. Sada kad je na pragu političke zrelosti, on izvodi gegove za genZere.