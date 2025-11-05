Turudić o Hajdašu: Jadno i bijedno. Taj lik...

Oglas

05. stu. 2025. 12:15
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić danas je došao u Split zbog koordinacije oko procesuiranja osoba uhićenih i osumnjičenih za nasilni prekid događaja u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u ponedjeljak navečer.

Podsjetimo, splitska policija jučer je objavila da je privela i uhitila jednu osobu te da se u službenim prostorijama nalaze još dvije osobe koje se povezuju s ovim događajem.

Što kaže glavni državni odvjetnik?

"Zasad smatramo da se radi o kaznenom djelu koje se goni po službenoj dužnosti. Provode se izvidi, ispituju se ljudi, za očekivati je da će biti privođenja i uhićenja u skorom vremenu", kaže Turudić.

Riječ je o kaznenom djelu nasilničko ponašanje, prema radnoj verziji.

Na pitanje o koliko se osumnjičenika radi kaže da je problem u identifikaciji jer ih je puno bilo maskirano. "Radi se intenzivno da otkrijemo koliko ih je zapravo bilo tamo".

Upitan da komenira izjavu šefa SDP-a Siniše Hajdaša Dončića koji je kazao da je dolaskom njega na čelo DORHA počela ustašizacija Hrvatske, Turudić kaže: "To je jadno i bijedno. Taj lik sam sebe legitimira takvim izjavama".

