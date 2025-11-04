Oglasila se policija o uhićenjima u Splitu: Više je privedenih, otkriven identitet jednog od muškaraca

"Do sada poduzete mjere i radnje rezultirale su time da je jedna osoba uhićena te se nad njom provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti. Također, u službenim prostorijama policije nalaze se još dvije osobe koje se povezuju s događajem", kratko su kazali u policiji.