“U Hrvatskoj za kvadrat stana moraš raditi dva i pol mjeseca”

Nenad Maric/Pixabay/ilustracija

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin upozorio je u utorak da se u Hrvatskoj za kupnju jednog četvornog metra stana mora raditi dva i pol mjeseca, bez jela i pića, te bi država morala aktivno sudjelovati u izgradnji stanova kako bi pomogla ljudima da žive normalno, dostojanstveno u svojem domu.

„Cijena novih stanova je u godinu dana narasla 33 posto, a ako to pretvorimo u brojeve, onda je riječ o 2700 eura za jedan kvadratni metar novog stana. Govorimo o 2700 eura u državi u kojoj je prosječna plaća ispod 1100 eura. To znači da moraš dva i pol mjeseca raditi bez da jedeš i piješ da bi platio jedan kvadratni metar stana. To nisu uvjeti za život dostojan čovjeka”, izjavio je čelnik SDP-a Peđa Grbin uoči predstavljanja stranačke politike stanovanja „Plan za stan”.

Kao što je pravo na rad ljudsko pravo, kao što je pravo na dostojanstvo ljudsko pravo, kao što je pravo na život ljudsko pravo, tako je i pravo na krov nad glavom. I zato smo mi u SDP-u veliki dio našeg rada, truda, pažnje posvetili smo stambenoj politici. Želimo osigurati da ljudi u Hrvatskoj i Zagrebu mogu živjeti na normalan i dostojanstven način, istaknuo je.

Ako Austrija i Njemačka mogu svojim građanima priuštiti stanovanje koje ih neće baciti na koljena i dovesti na rub bankrota, onda i mi to moramo građanima u Hrvatskoj na isti način priuštiti, poručio je Grbin. Naglasio je da to treba učiniti promjenom zakonskog modela i aktivnim sudjelovanjem države u izgradnji stanova. Hrvatska je u ovih 30 godina imala dva modela kako je trebalo pomoći građanima u rješavanju stambenog pitanja, jedan, donekle uspješan, onaj SDP-ove Vlade i POS-a i drugi, potpuno neuspješan, APN-ovih subvencioniranih kredita koji je samo dodatno podignuo cijenu stanova. To je potrebno nadograditi aktivnom politikom gradnje stanova, smatra Grbin.

Sa samo jedan posto državnog proračuna godišnje, kroz pet do šest godina možemo osigurati 15 tisuća novih stanova koji će građanima biti dostupni pod povoljnim uvjetima. U daleko bogatijem Beču, kroz ovakav program koji SDP danas predstavlja, za najam stana se plaća sedam i pol eura po kvadratnom metru, što znači da se za stan od 50 kvadrata plaća manje nego za garsonijeru u Zagrebu, napomenuo je. Je li normalno da cijena stanovanja u Beču bude niža nego u Zagrebu, zapitao je i odmah ponudio odgovor – nije, sve dok plaća u Zagrebu nije kao u Beču, takav omjer cijena nije normalan. Zato kao država i društvo imamo obvezu nešto poduzeti i pomoći ljudima da žive normalno, dostojanstveno i bez straha u svom domu, zaključio je lider SDP-a.

V.d. predsjednika zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić rekao je da ne želi živjeti u državi gdje radiš, a ne možeš zaraditi za stan. „Stambeno pitanje je jedno od temeljnih pitanja i da bi ljudi živjeli u ovoj državi, moraju imati posao, osjećaj pravde, moraju imati gdje stanovati i od čega zaraditi. U Zagrebu su od prošle godine cijene stana porasle za 33 posto, cijene najma garsonijera od 35 kvadrata je 400 do 600 eura, što je mladim ljudima nemoguće izdržati”, kazao je Kolarić.