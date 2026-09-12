RODNI KRAJ
U Imotskom otkriven spomenik Mati Parlovu: "Osvojio je sve"
Brončani kip visok tri i pol metra u čast slavnom boksaču Mati Parlovu, jednom od najvećih hrvatskih sportaša 20. stoljeća, otkriven je u subotu na ulazu u Gradski stadion Gospin dolac u Imotskom.
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Svečanosti su nazočili državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat, predstavnici Hrvatskog boksačkog saveza te članovi obitelji Mate Parlova.
Parlov je bio olimpijski, svjetski i europski prvak, a potom i profesionalni prvak Europe i svijeta. Prema izboru sportskih stručnjaka proglašen je najvećim hrvatskim sportašem 20. stoljeća.
Autor spomenika je kipar Anto Jurkić, a Parlov je prikazan u prepoznatljivoj pobjedničkoj pozi.
"Mate je osvojio sve"
Državni tajnik Josip Pavić rekao je da osjeća "duboku sreću i zahvalnost" što on i Parlov vuku korijene iz tog kraja te istaknuo da je neshvatljivo i neopisivo da je takav sportski velikan upravo iz tog kraja.
"Mate je osvojio sve", rekao je Pavić, istaknuvši da je, osim sportskih uspjeha, osvojio i srca ljudi te generacijama koje dolaze može biti veliki uzor ne samo na sportskom, nego i na ljudskom planu.
Pavić je zahvalio svima koji su pokrenuli i realizirali inicijativu za postavljanje spomenika, kao i obitelji Parlov, istaknuvši da spomenik na toj lokaciji ostaje svima. Dodao je da se, u trenutku kada je Filip Hrgović svjetski prvak, spomenik otkriva u "savršeno vrijeme, na savršenoj lokaciji i u savršenom trenutku".
"Bio je čovjek velikog srca"
Gradonačelnik Luka Kolovrat rekao je da je postavljanje spomenika na toj lokaciji "apsolutni pogodak", istaknuvši da se nalazi u blizini Modrog jezera, Topane i spomenika poginulim braniteljima, čime se, kako je rekao, "zatvara krug".
"Krug se zatvara s najvećim, sa svjetskim prvakom, kako rekoh, s najboljim sportašem 20. stoljeća. Taj krug najbolje govori o ovom kraju, o ovom gradu, o imotskom čovjeku i ovom kršu, koji baš nikada ne voli prosječnost", rekao je Kolovrat.
Sin Mate Parlova Matko rekao je da je "jako sretan i ponosan" što se njegov otac vratio u Imotski i što je spomenik postavljen upravo na lokaciji gdje je proveo dio djetinjstva. S Gospina doca pogled se pruža prema kući u kojoj je Parlov živio, udaljenoj stotinjak metara.
"Bio je čovjek velikog srca. Svatko tko ga je poznavao znao je da je to tako", rekao je Matko Parlov, dodajući da njegov otac u privatnom životu nije volio pričati o boksu.
"Dao je cijelog sebe, i dušu i tijelo tih šesnaest godina, koliko je mukotrpno trenirao i davao sve od sebe i vjerojatno je htio otvoriti novu stranicu i živjeti, kako bih rekao, nekim normalnim životom", rekao je.
"Jako smo ponosni. Ja pogotovo. Jako sam ponosan što je baš ovdje, upravo na toj lokaciji gdje je proživio svoje djetinjstvo. To nam puno znači kao obitelji", poručio je.
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