U Imotskom otkriven spomenik Mati Parlovu: "Osvojio je sve"

Pavić je zahvalio svima koji su pokrenuli i realizirali inicijativu za postavljanje spomenika, kao i obitelji Parlov, istaknuvši da spomenik na toj lokaciji ostaje svima. Dodao je da se, u trenutku kada je Filip Hrgović svjetski prvak, spomenik otkriva u "savršeno vrijeme, na savršenoj lokaciji i u savršenom trenutku".