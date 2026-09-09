"Jedan automobil mi služi samo za odlazak na tržnicu“: Lepa Brena o svom voznom parku i nekretninama

"Osjećam se svjetski jer mogu otići bilo gdje na svijetu bez ičijeg dopuštenja i nigdje mi nije zabranjeno raditi i uživati. Važno je da u svemu tome imate i partnera. I sami znate koliko danas ima ljudi na planetu i, bez obzira na to što se drže za ruke, fotografiraju za Instagram s njezinom glavom na njegovu ramenu i osmijehom na licu, energija među njima pokazuje vole li se i poštuju. Boba i ja smo kompatibilni bez obzira na to što se ne držimo za ručice i ne ljubimo tako u javnosti.“