LUKSUZAN ŽIVOT
"Jedan automobil mi služi samo za odlazak na tržnicu“: Lepa Brena o svom voznom parku i nekretninama
Glazbena zvijezda Lepa Brena i njezin suprug, poduzetnik Slobodan Boba Živojinović, zaradili su milijune koje su pametno ulagali u različite poslove. Osim tvrtki koje se bave proizvodnjom vina i modnih proizvoda, posjeduju i nekoliko nekretnina, jahtu, ali i čitav niz luksuznih automobila.
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Lepa Brena jednom je prilikom govorila o svom voznom parku te istaknula da joj je velika želja voziti mali automobil.
"Mi imamo automobile koji su radni i one koji su za pokazivanje. Imamo automobil kojim idemo na tržnicu. Voljela bih kada bih mogla kupiti Smart kako bih ga mogla parkirati gdje god poželim. Taj automobil tražim već toliko godina, ali Boba mi ne dopušta da vozim male automobile, kaže da nisu sigurni“, rekla je pjevačica nedavno.
Kako su mediji ranije pisali, Lepa Brena u svojoj garaži ima Jaguar, dva Mercedesova SUV-a, Ford i Range Rover. Osim toga, njihovi sinovi također imaju vlastite skupocjene automobile.
Poznato je i da obitelj Živojinović živi u luksuznoj vili na Bežanijskoj kosi koja, prema pisanju medija, vrijedi više od 2,5 milijuna eura.
"Gdje su djeca, tamo mi je dom“
Brena je jednom prilikom otkrila da najviše voli boraviti u Miamiju, gdje imaju nekretninu.
"Volim doći u Srbiju zato što moja djeca vole biti tu, a gdje su oni, tamo mi je dom. Nažalost, nigdje ne mogu dugo ostati. Čak i kada odem u Monte Carlo, tamo ostanem 15 do 20 dana. U principu najviše volim boraviti u Miamiju, ali posao mi ne da mira. Iskreno, najviše vremena provodim u automobilu, hotelu i avionu. Meni kuća ne treba, više bi mi trebao veliki kamper na kat sa spavaćim sobama, kako bih mogla povesti frizera, vizažista, masera i dvije-tri prijateljice“, rekla je Brena za „Blic“ te dodala:
"Osjećam se svjetski jer mogu otići bilo gdje na svijetu bez ičijeg dopuštenja i nigdje mi nije zabranjeno raditi i uživati. Važno je da u svemu tome imate i partnera. I sami znate koliko danas ima ljudi na planetu i, bez obzira na to što se drže za ruke, fotografiraju za Instagram s njezinom glavom na njegovu ramenu i osmijehom na licu, energija među njima pokazuje vole li se i poštuju. Boba i ja smo kompatibilni bez obzira na to što se ne držimo za ručice i ne ljubimo tako u javnosti.“
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