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Objavljena lista gradova koje je najbolje je istraživati pješice, jedan je nadomak Hrvatske
Novo istraživanje rangiralo je gradove diljem svijeta prema tome koliko ih je jednostavno istraživati pješice, a među deset najboljih čak je sedam europskih odredišta.
Najbolji gradski odmori ne moraju nužno uključivati taksije, podzemnu željeznicu ili složeno planiranje prijevoza. Novi indeks rangirao je gradove u usponu diljem svijeta koji su posebno pogodni za istraživanje pješice, a europski gradovi pritom su zauzeli većinu mjesta na ljestvici, piše Euronews.
Mnogi vole kratka putovanja u gradove, a iskusniji putnici znaju da uspjeh takvog putovanja dijelom ovisi i o tome koliko je destinacija pogodna za hodanje.
Skyscanner je sada izdvojio gradove koji nisu među uobičajenim izborima za gradski odmor, poput Berlina ili Dubrovnika, a koje je moguće jednostavno istraživati pješice.
Stručnjaci te platforme za rezervaciju putovanja analizirali su podatke o letovima za odredišta izvan Sjedinjenih Američkih Država koja su pogodna za hodanje i jednostavna za snalaženje.
Za svaki grad procijenjeno je ukupno 14 čimbenika, među kojima su udaljenosti između glavnih atrakcija, broj pješačkih staza, prosječna nadmorska visina, kvaliteta zraka i sigurnost.
Na temelju toga izrađen je indeks prohodnosti koji uzima u obzir udaljenost između glavnih gradskih atrakcija, kao i ukupan broj koraka i vrijeme potrebno da se one obiđu. Analizirani su i gustoća stanovništva, broj staza u gradu i okolici te količina atrakcija.
Iako su se među deset najboljih našli japanski Hiroshima i Nagasaki te Victoria u Kanadi, preostalih sedam mjesta zauzeli su europski gradovi.
Deset najboljih gradova za pješačenje
Prema podacima Skyscannera, ljestvica izgleda ovako:
- Córdoba, Španjolska
- Nagasaki, Japan
- Hiroshima, Japan
- Reggio Calabria, Italija
- Monte Carlo, Monako
- Tartu, Estonija
- Bursa, Turska
- Bolzano, Italija
- Sarajevo, Bosna i Hercegovina
- Victoria, Britanska Kolumbija, Kanada
Córdoba, Španjolska
Córdoba se nalazi u srcu Andaluzije, a nekoć je bila važan rimski grad i povijesno značajno islamsko središte.
Danas je vjerojatno najpoznatija po dojmljivoj džamiji La Mezquita, koju je, naravno, moguće obići pješice.
Vrijedi posjetiti i Stari grad, koji je na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine, kao i palaču Palacio de Viana, četvrt La Judería te Alcázar de los Reyes Cristianos.
Prema podacima Skyscannera, za obilazak glavnih atrakcija pješice potrebno je samo 26 minuta, a u gradu i okolici dostupno je čak 29 pješačkih staza.
Reggio Calabria, Italija
Reggio Calabria često ostaje u sjeni poznatijih talijanskih odredišta, no ovaj grad na jugu zemlje vrlo je pogodan za istraživanje pješice.
Obalni grad od Sicilije dijeli Mesinski tjesnac, a nudi prekrasne plaže i pogled prema vulkanu Etni.
Osim dojmljive rive, vrijedi posjetiti skulpture Rabarama uz ulicu Via Marina te Nacionalni arheološki muzej Magna Grecia.
Sve glavne atrakcije moguće je obići pješice za samo 25 minuta, odnosno oko 2321 korak.
Monte Carlo, Monako
Iako se Monte Carlo povezuje s luksuznim automobilima i superjahtama, grad je zapravo vrlo pogodan za istraživanje pješice.
U njegovim ulicama nalaze se brojne dizajnerske trgovine, a s ulice Rue des Remparts pruža se pogled na more.
Posjetitelji mogu obići i glamuroznu luku te atrakcije poput Oceanografskog muzeja Monaka, Casino Squarea i zbirke automobila princa Monaka.
Monte Carlo vrlo je pogodan za hodanje jer se prostire na manje od jednog četvornog kilometra, no treba računati na prilično strme uspone.
Tartu, Estonija
Tartu je drugi najveći grad u Estoniji i 2024. godine bio je Europska prijestolnica kulture, no i dalje je relativno malo poznat.
Grad ima lijepu staru jezgru, ruševine i četvrti s drvenim kućama. Posvećen je održivosti te ima najnižu razinu onečišćenja zraka među svim odredištima na ljestvici. Osim toga, nudi uličnu umjetnost, brojne parkove i šetnice uz rijeku.
Među atrakcijama koje vrijedi posjetiti su Estonski nacionalni muzej, Trg gradske vijećnice i Botanički vrt Sveučilišta u Tartuu.
Bursa, Turska
Bursa je moderan industrijski grad na sjeverozapadu Turske, poznat po termalnim izvorima s mineralnom vodom koji su popularni još od rimskog i bizantskog razdoblja.
Danas je Bursa spoj osmanske baštine i modernog grada. Bila je prva prijestolnica Osmanskog Carstva, a posjetiteljima nudi živahne bazare i brojne prirodne ljepote.
Među atrakcijama su grobnica Osmana Gazija, Velika džamija u Bursi i bazar Kozahan İpekçiler.
Prema podacima Skyscannera, za obilazak glavnih atrakcija pješice potrebno je oko sat vremena.
Bolzano, Italija
Bolzano je poznat kao "ulaz u Dolomite", zbog čega ga mnogi posjetitelji samo prolaze na putu prema planinama, gdje odlaze planinariti ili skijati.
No glavni grad pokrajine Južni Tirol vrijedi posjetiti i samostalno, osobito ako je cilj gradski odmor.
Smješten je u dolini okruženoj vinogradima, a glavne gradske atrakcije mogu se obići za otprilike sat vremena pješice. Među njima su Piazza Walther, Via dei Portici i Arheološki muzej Južnog Tirola.
Bolzano ima i čak 505 pješačkih staza u gradu i okolici te je najsigurniji grad na ovoj ljestvici.
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Glavni grad Bosne i Hercegovine nije samo kompaktan i pogodan za hodanje, već nudi i dojmljive krajolike zahvaljujući položaju uz rijeku Miljacku i okolne Dinarske Alpe.
Grad je prepun popločanih ulica i raznolike arhitekture, a šetnja je dobar način za upoznavanje njegove bogate povijesti.
Posjetitelji mogu obići Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida te Muzej ratnog djetinjstva.
Nakon toga mogu predahnuti u jednom od brojnih sarajevskih kafića i upoznati poznatu kulturu ispijanja kave, a zatim posjetiti gradsku vijećnicu, živahni bazar Baščaršiju i Latinsku ćupriju.
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