Ministarstvo zaštite okoliša: Nexe i Holcim imaju sve dozvole za zbrinjavanje otpada

Svaka grupacija će raditi u skladu sa svojim važećim dozvolama za gospodarenje otpadom i za koje su ispunjeni svi drugi zakonom propisani uvjeti. Riječ je o tvrtkama koje već dugi niz godina provode energetsku oporabu odgovarajućih vrsta otpada u cementnoj industriji, pri čemu se otpad koristi kao zamjensko gorivo. Takav postupak provodi se u zatvorenom i strogo kontroliranom proizvodnom procesu, uz kontinuirani nadzor ključnih parametara i mjerenje emisija, ističe se u priopćenju.