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ODGOVOR OPORBI

Ministarstvo zaštite okoliša: Nexe i Holcim imaju sve dozvole za zbrinjavanje otpada

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Hina
|
12. ruj. 2026. 14:10
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Otpad u Gospiću
N1/Katarina Plantak

Netočne su tvrdnje oporbe da odabrane grupacije nemaju potrebne dozvole za preuzimanje i energetsku oporabu neopasnog otpada iz "big bag" vreća, koje se nalaze na prostoru bivšeg PPK Velebit u Gospiću, poručilo je u subotu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

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Ministarstvo navodi kako je Vlada jasno propisala da će se oko 650 tona neopasnog otpada iz "big bag“ vreća u Gospiću zbrinuti isključivo u skladu s važećim dozvolama za gospodarenje otpadom, okolišnim dozvolama i svim drugim zakonom propisanim uvjetima.

Svaka grupacija će raditi u skladu sa svojim važećim dozvolama za gospodarenje otpadom i za koje su ispunjeni svi drugi zakonom propisani uvjeti. Riječ je o tvrtkama koje već dugi niz godina provode energetsku oporabu odgovarajućih vrsta otpada u cementnoj industriji, pri čemu se otpad koristi kao zamjensko gorivo. Takav postupak provodi se u zatvorenom i strogo kontroliranom proizvodnom procesu, uz kontinuirani nadzor ključnih parametara i mjerenje emisija, ističe se u priopćenju. 

"Neodgovorno je tvrditi..."

"Zato je potpuno neodgovorno unaprijed tvrditi da tvrtke nemaju potrebne dozvole, a da se pritom zanemaruju važeća rješenja, dozvole i zakonski okvir kojim je njihovo postupanje uređeno. Otpad treba što prije ukloniti s lokacije, uz puno poštovanje svih propisa i najviših standarda zaštite okoliša", poručuju iz Ministarstva dodajući da će oko 650 tona neopasnog otpada biti uklonjeno u roku od 45 dana.

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku kojom je posao žurnog zbrinjavanja neopasnog otpada u vrećama na lokaciji PPK Velebit u Gospiću dodijelila domaćim cementarama HOLCIM Hrvatska te NEXE d.d. 

Kakv otpad trebaju zbrinuti?

Riječ je o otpadnoj plastici, plastici i gumama te ostalom otpadu od mehaničke obrade otpada, a kako su u četvrtak istaknuli iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, neopasna svojstva potvrđena su kroz više međusobno neovisnih analiza i ispitivanja. 

Ova je odluka uslijedila nakon što je Tabak grupa, kao odabrani ponuditelj u prethodno provedenom postupku javne nabave, 9. rujna odustala od izvršenja predmetnih poslova, a nakon čega su, navode iz Ministarstva, kontaktirane tvrtke iz cementne industrije koje imaju odgovarajuće važeće dozvole za prihvat i energetsku oporabu predmetnog neopasnog otpada kao zamjenskog goriva.

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Teme
gospić holcim marija vučković ministarstvo zaštite okoliša nexe otpad zbrinjavanje otpada

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