Zvijezda Igre prijestolja: "Jedino što može zaustaviti ovaj kaos je moć naroda"

Prema njegovim riječima, današnje generacije više ne mogu tvrditi da nisu znale što se događa jer su informacije o ratovima i stradanjima dostupne praktički u stvarnom vremenu. "Danas, kada je sve u 4K rezoluciji, na televizoru, računalu i telefonu, ne možete reći da niste znali. Možete samo reći da vas nije briga", poručio je.