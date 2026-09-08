Liam Cunningham
Zvijezda Igre prijestolja: "Jedino što može zaustaviti ovaj kaos je moć naroda"
Jedan od najpoznatijih irskih glumaca Liam Cunningham ponovno je posjetio regiju. Zvijezda filmova, televizijskih serija i kazališta bila je gost 32. Sarajevo Film Festivala, gdje je predstavila film "Palestina 36" redateljice Annemarie Jacir.
Film je svjetsku premijeru imao na Toronto Film Festivalu, a bavi se događajima iz 1936. godine, kada je izbila velika palestinska pobuna protiv britanske kolonijalne vlasti. "Palestina 36" ujedno je palestinski kandidat za nagradu Oscar.
Radnja prati Jusufa, mladog Palestinca koji život dijeli između rodnog sela i posla u Jeruzalemu. Iako se isprva ne želi baviti politikom, sve snažniji pritisak britanske vlasti i dolazak židovskih izbjeglica iz Europe guraju ga prema sudjelovanju u narodnom ustanku protiv Britanaca.
Cunningham u filmu glumi britanskog časnika Charlesa Tegarta, stručnjaka za protupobunjeničke operacije i stvarnu povijesnu osobu.
Irski glumac, rođen 1961. u Dublinu, glumačku je karijeru započeo relativno kasno, tijekom 1990-ih. Unatoč tome, brzo je ostvario niz zapaženih uloga na filmu, televiziji i kazalištu. Širokoj publici najpoznatiji je kao Davos Seaworth iz serije "Igra prijestolja", a glumio je i u serijama "Doctor Who", "Merlin" i "Peaky Blinders".
Cunningham je poznat i po političkom aktivizmu. Često javno govori o radničkim i sindikalnim pravima, problemima društvenog sustava i zdravstvene politike, ali i o ratovima i međunarodnim sukobima. Jedan je od istaknutijih umjetnika koji otvoreno kritiziraju izraelsku politiku u Gazi.
U razgovoru za Novu.rs osvrnuo se na povijesne paralele između Irske, Palestine i Bosne i Hercegovine.
"Da, nažalost. Isto sranje, samo drugi dan", rekao je Cunningham komentirajući činjenicu da se, gotovo stoljeće nakon događaja prikazanih u filmu, sukobi na Bliskom istoku i dalje nastavljaju.
Govoreći o aktualnoj situaciji u Gazi, britanske i europske političke lidere optužio je za nedostatak hrabrosti i odgovornosti.
Cunningham je podsjetio i na otvoreno pismo koje je potpisao sa stotinjak umjetnika, a kojim su pozvali na kulturni bojkot Izraela. Govorio je i o sudjelovanju u humanitarnim aktivnostima usmjerenima prema Gazi.
"Drugačije ne mogu. Smatram da bi poznate osobe trebale govoriti javno. Ako imate platformu, ako vas ljudi poznaju i poštuju, imate odgovornost progovoriti", rekao je.
Smatra da umjetnici imaju posebnu odgovornost prema društvu. "Odgovornost umjetnika jest pružiti društvu ogledalo – svojim radom, ali i svojim stavovima", poručio je.
Posebno je kritizirao one koji šute o situaciji u Gazi. "Ako Gaza nije dovoljno velika stvar da se o njoj govori, onda zaista ne znam što jest", rekao je Cunningham, podsjećajući na poznatu izjavu Desmonda Tutua: "Ako ste neutralni u vrijeme ugnjetavanja, izabrali ste stranu ugnjetavača".
Prema njegovim riječima, današnje generacije više ne mogu tvrditi da nisu znale što se događa jer su informacije o ratovima i stradanjima dostupne praktički u stvarnom vremenu. "Danas, kada je sve u 4K rezoluciji, na televizoru, računalu i telefonu, ne možete reći da niste znali. Možete samo reći da vas nije briga", poručio je.
Na pitanje imaju li političari danas stvarnu moć zaustaviti sukobe, Cunningham je odgovorio vrlo izravno: "Oni su potpuno gubljenje vremena. S njima je gotovo. Jedino što ovaj kaos može zaustaviti jest moć naroda".
Sličan obrazac vidi i u sukobima na području bivše Jugoslavije. "Nije problem u cijelom narodu, nego u pojedincima. Obično je tako. Problem je vođa koji kaže: 'Oni tamo su loši'. A vođa s druge strane govori isto. Oni su problem, a ne narod", rekao je.
Dodao je da je ljude lako podijeliti i prestrašiti, posebno kada političari stvaraju sliku da ih samo oni mogu zaštititi. "Nije važno jesi li Srbin, Irac ili pripadnik bilo kojeg drugog naroda. Ali čini mi se da je Izrael potpuno nova razina – psihopatija", rekao je.
Od električara do "Igre prijestolja"
Cunninghamov životni put prilično je neobičan. Napustio je školu, radio kao električar, a jedno vrijeme radio je čak i u Zimbabveu. Tek se potom okrenuo glumi, koja ga je odvela do Royal Shakespeare Company i velikih filmskih produkcija.
Posebno ističe da mu je putovanje pomoglo da bolje razumije druge ljude i kulture. "Netko je nedavno rekao da je najbolji lijek protiv rasizma putovanje. Kada upoznate ljude, pitate se: 'Zašto netko ne voli ove osobe? Upravo sam popio s osobom koju nikada prije nisam upoznao. Predivna je i nasmijava me'", ispričao je.
Uvjeren je da velika većina ljudi želi samo miran život. "99,9 posto svjetske populacije čine pristojni ljudi. Pokušavaju zaraditi novac kako bi prehranili svoju prekrasnu djecu. Problem je onih preostalih 0,1 posto koji su na vlasti", rekao je.
Tijekom karijere surađivao je s velikim redateljima poput Stevena Spielberga, Neila Jordana, Alfonsa Cuaróna, Kena Loacha i Stevea McQueena. Ipak, kaže da se nikada ne osvrće na svoje filmove s potpunim zadovoljstvom.
"Nikad nisam bio zadovoljan nijednim poslom koji sam napravio. Onog dana kada budem zadovoljan i kažem: 'To je savršeno', prestat ću", poručio je.
Smatra da svaka nova uloga mora biti izazov. "Moram biti nervozan, moram biti uplašen. Moram sebi reći: 'Zašto sam ovo prihvatio? Ovo će biti preteško'. Treba mi izazov", objasnio je.
Glumu opisuje kao rijetku privilegiju. "Plaćen sam da cijeli život budem dio maškara. Plaćen sam da radim ono što sam radio kada sam imao četiri godine – da se igram. Moj posao je biti dijete. I to je genijalno", rekao je.
Unatoč bogatoj filmskoj karijeri, Cunningham zna da će ga mnogi zauvijek povezivati s "Igrom prijestolja". "Neka bude tako. Jer to nije bila serija, bio je to kulturni fenomen", rekao je.
Priznao je da nitko na početku nije mogao očekivati koliko će serija postati popularna. "Nitko nije mislio da će 'Igra prijestolja' biti toliko velika. I nikad više neće biti takve serije", smatra.
Kao jedan od razloga navodi i promjenu načina na koji publika danas konzumira televizijski sadržaj. "Sve je danas podređeno gledanju u komadu. Svih deset epizoda odmah je dostupno. 'Igra prijestolja' bila je posljednja serija o kojoj se masovno pričalo sljedećeg dana na poslu", prisjetio se.
Tvrdi da su politički lideri iznevjerili građane te da međunarodne institucije više ne uspijevaju učinkovito spriječiti najteže zločine. "Narod mora ustati. Moramo se riješiti ovih beskičmenjaka i kukavica među političkim liderima i na njihova mjesta postaviti ljude kojima vjerujemo, ljude koji imaju humanost u srcu i kojima je na prvom mjestu interes ljudskih bića, a ne krupnog biznisa", zaključio je Cunningham.
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