"MAJKA MONSTRUM"
Američki mediji: Lady Gaga dobila prvo dijete sa zaručnikom
Pop zvijezda Lady Gaga dobila je prvo dijete sa zaručnikom Michaelom Polanskyjem, izvijestili su u petak američki mediji.
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Pjevačica (40) hita "Bad Romance", čije je pravo ime Stefani Germanotta, započela je vezu s poduzetnikom Polanskyjem 2020., a zaručeni su od 2024. godine.
Izvor je potvrdio vijest o rođenju djeteta za medije Page Six i People , no dodatni detalji o bebi - uključujući ime, spol ili datum rođenja - nisu odmah bili dostupni.
"Majka Monstrum"
Glazbenica Lady Gaga, koju njezini obožavatelji od milja zovu "Majka Monstrum" (Mother Monster), posljednjih je godina otvoreno govorila o svojoj želji da postane majka.
Svoju najnoviju svjetsku turneju, "Mayhem Ball", završila je u travnju, a njezin posljednji album "Mayhem" osvojio je višestruke nominacije za nagradu Grammy, osvojivši ranije ove godine nagradu za "najbolji pop vokalni album".
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