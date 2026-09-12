Oglas

"MAJKA MONSTRUM"

Američki mediji: Lady Gaga dobila prvo dijete sa zaručnikom

author
Hina
|
12. ruj. 2026. 12:05
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
AFP
BENJAMIN CREMEL/AFP

Pop zvijezda Lady Gaga dobila je prvo dijete sa zaručnikom Michaelom Polanskyjem, izvijestili su u petak američki mediji.

Oglas

Pjevačica (40) hita "Bad Romance", čije je pravo ime Stefani Germanotta, započela je vezu s poduzetnikom Polanskyjem 2020., a zaručeni su od 2024. godine. 

Izvor je potvrdio vijest o rođenju djeteta za medije Page Six i People , no dodatni detalji o bebi - uključujući ime, spol ili datum rođenja - nisu odmah bili dostupni. 

"Majka Monstrum"

Glazbenica Lady Gaga, koju njezini obožavatelji od milja zovu "Majka Monstrum" (Mother Monster), posljednjih je godina otvoreno govorila o svojoj želji da postane majka.

Svoju najnoviju svjetsku turneju, "Mayhem Ball", završila je u travnju, a njezin posljednji album "Mayhem" osvojio je višestruke nominacije za nagradu Grammy, osvojivši ranije ove godine nagradu za "najbolji pop vokalni album".

Pročitajte još

Teme
lady gaga

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ