mnogi ih zanemaruju
Kad je vrijeme za novi hladnjak? Tri znaka koja ne biste trebali ignorirati
Hladnjak ne prestaje raditi preko noći. Njegova učinkovitost obično se smanjuje postupno, a određeni znakovi mogu upozoriti da je vrijeme za popravak ili kupnju novog uređaja.
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Neki problemi lako se uočavaju – hladnjak slabije hladi, curi voda ili se u njemu nakuplja previše leda. No postoje i manje očiti znakovi koje mnogi zanemaruju.
Hrana se brže kvari ili gubi svježinu
Ako povrće brže vene, sir mijenja teksturu, a pripremljena hrana kraće zadržava okus i svježinu, problem možda nije u namirnicama, piše Metropolitan.si.
Temperatura u hladnjaku može oscilirati iako vam se čini da je unutrašnjost dovoljno hladna. Takve promjene mogu biti jedan od prvih znakova da uređaj više ne održava temperaturu kako bi trebao.
Hladnjak je neobično vruć izvana
Blago zagrijane bočne stranice normalna su pojava jer hladnjak tijekom rada ispušta toplinu. No ako je uređaj osjetno topliji nego prije i dugo ostaje vruć, moguće je da mora raditi puno intenzivnije kako bi održao odgovarajuću temperaturu.
Prije nego što počnete razmišljati o kupnji novog uređaja, provjerite ima li hladnjak dovoljno prostora za ventilaciju i je li se na stražnjoj strani nakupila prašina.
Ako je sve čisto i uređaj ima dovoljno prostora, a kompresor gotovo neprestano radi i hladnjak se jako zagrijava, moguće je da mu učinkovitost opada.
Morate stalno smanjivati temperaturu
Još jedan važan znak je potreba za sve nižom temperaturom. Ako termostat morate stalno podešavati na hladnije, a namirnice i dalje nisu dovoljno hladne, problem vjerojatno nije samo u postavkama.
Kod starijih hladnjaka tada vrijedi izračunati isplati li se popravak ili je bolje uložiti u noviji i energetski učinkovitiji model.
Ako primijetite nekoliko ovih znakova istodobno, hladnjak možda više ne radi učinkovito kao prije. Prije kupnje novog uređaja ipak provjerite ventilaciju, očistite prašinu sa stražnje strane i provjerite brtve na vratima.
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