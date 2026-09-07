"JASNA PRAVILA"
Nikome nije smetalo 20 godina, a onda je grad donio odluku: Cvijeće ispred kuće mora nestati
Ukrasne posude s cvijećem koje su dva desetljeća stajale ispred kuće jedne stanovnice njemačkog Mülheima an der Ruhr morat će biti uklonjene.
Oglas
Iako gradske službe tijekom 20 godina nisu prigovarale njihovu postavljanju, nadležni su naknadno zaključili da se nalaze na javnoj površini i da mogu ometati pješake. Stanarka se zbog toga obratila sudu, no spor je na kraju izgubila, piše Marijana Dokoza za Fenix Magazin.
Posude je postavila uz ulaz u kuću jer objekt nema predvrt, a cvijećem je, kako je objasnila, željela uljepšati prostor i učiniti ulaz ugodnijim. Problem je nastao kada je gradska služba za red procijenila da posude mogu predstavljati prepreku na nogostupu te naložila njihovo uklanjanje.
Stanarka se usprotivila takvoj odluci, naglašavajući da su posude na istom mjestu stajale čak 20 godina, tijekom kojih nije dobila nijednu primjedbu nadležnih službi. Protiv odluke grada podnijela je hitni zahtjev, pa je slučaj završio pred Upravnim sudom u Düsseldorfu.
Sud je ipak dao za pravo gradu. U odluci od 5. lipnja 2026., pod oznakom 6 L 716/26, zaključeno je da postavljanje ukrasnih posuda na nogostupu predstavlja posebnu uporabu javne površine, za što je potrebna odgovarajuća dozvola.
Suci su obrazložili da su javne prometne površine prije svega namijenjene općoj uporabi, odnosno kretanju pješaka, vožnji, komunikaciji i drugim uobičajenim načinima korištenja. Stanari se takvim površinama u pojedinim situacijama mogu privremeno koristiti, ali trajno držanje posuda s cvijećem ne smatra se takvom vrstom uporabe.
Ni činjenica da su posude ondje stajale puna dva desetljeća nije išla u korist stanarke. Sud je utvrdio da za njihovo postavljanje nikada nije izdana potrebna dozvola. To što gradske službe godinama nisu reagirale, prema sudskom tumačenju, ne znači da je korištenje javne površine time postalo zakonito.
U odluci je posebno istaknuto i pitanje sigurnosti. Posude na nogostupu mogu predstavljati prepreku i otežavati njegovo nesmetano korištenje, a osobito mogu biti opasne za osobe s oštećenjem vida, kojima neočekivani predmeti na površini namijenjenoj kretanju mogu predstavljati ozbiljan problem.
Sud je pritom odbacio i argument da tijekom prethodnih 20 godina nije bilo nezgoda. Činjenica da se nesreća dosad možda nije dogodila, zaključili su suci, ne znači da do nje ne može doći u budućnosti.
Nakon što nije uspjela pred Upravnim sudom u Düsseldorfu, stanarka se žalila Višem upravnom sudu u Münsteru. Međutim, ni taj sud nije prihvatio njezine argumente.
Viši upravni sud u odluci od 4. rujna 2026., pod oznakom 11 B 658/26, potvrdio je da posude moraju biti uklonjene kako bi se osigurali sigurnost i nesmetano odvijanje prometa na nogostupu. Ta je odluka konačna i protiv nje više nije dopuštena žalba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas