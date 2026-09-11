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Gorivo ponovno poskupljuje? Evo koliko bi od utorka mogla koštati litra benzina i dizela

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N1info
|
11. ruj. 2026. 14:56
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Gorivo
Freepik/Ilustracija

Vozače od utorka očekuje moguće novo poskupljenje goriva, a prema neslužbenim informacijama cijene benzina, dizela i plavog dizela mogle bi ponovno porasti.

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Prema trenutačnim izračunima, eurosuper 95 mogao bi poskupjeti pet centi, pa bi litra umjesto sadašnjih 1,67 eura stajala 1,72 eura.

Eurodizel bi, prema tim procjenama, poskupio četiri centa, s 1,79 na 1,83 eura po litri. Litra plavog dizela mogla bi biti skuplja pet centi te bi nova cijena iznosila 1,39 eura, navodi RTL.

Ipak, konačne cijene još nisu utvrđene. Kotacije na tržištu nastavile su rasti i u petak, pa bi konačni izračun početkom idućeg tjedna mogao pokazati još nepovoljnije cijene.

Čeka se potez Vlade

Na konačnu cijenu utjecat će i odluka Vlade o eventualnoj novoj intervenciji kojom bi se ublažio rast cijena. Vlada je već ovog tjedna dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila još izraženije poskupljenje benzina i dizela.

Prema Vladinim tadašnjim izračunima, bez uvedenih mjera litra benzina stajala bi 1,88 eura, dok bi dizel dosegnuo čak 2,10 eura.

Vlada bi u ponedjeljak trebala održati telefonsku sjednicu na kojoj bi trebala donijeti novu uredbu i objaviti konačne cijene goriva koje će vrijediti od utorka. Regulirane cijene goriva sada se određuju svakih sedam dana.

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Teme
benzin cijene goriva dizel gorivo

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