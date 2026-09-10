Slaven Dobrović za n1
"Martini Dalić sam nosio Plan za gospodarenje otpadom, ali nije pustila da prođe. Zašto? Zbog klijentele"
Profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu te bivši ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović (DOMiNO) bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak, gdje je komentirao slučaj opasnog otpada u Gospiću i stanje sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.
"Slučaj Gospić definitivno jako puno govori o načinu upravljanja otpadom u Hrvatskoj. Stanje je potpuni poraz. Mi smo kao civilizirano društvo, kao članica EU-a, dopustili da se sektor gospodarenja otpadom vodi iz sjene, dakle ne sustavno", rekao je Dobrović.
Smatra da je slučaj Gospić pokazao kako su mehanizmi koji bi trebali spriječiti takve situacije potpuno zakazali.
"Sve regulacije i sve mjere zaštite su zakazale. Sustav ne služi svrsi kojoj treba služiti. Svi se trebamo zamisliti, a posebno oni koji su takav sustav osmislili i koji su te ljude izabrali", dodao je.
Osvrnuo se i na izjavu premijera Andreja Plenkovića da dobar sustav uči iz pogrešaka.
"To je prilično plitka obrana. Sustav je prilično šupalj, neuredan, definitivno korumpiran. Vodi se na temelju partikularnih interesa", rekao je Dobrović.
Smatra da bi sustav gospodarenja otpadom trebalo osmisliti tako da se otpadni materijali u što većoj mjeri ponovno koriste.
"To se ne čini jer su se određeni ljudi organizirali u interesnu skupinu i oni ovdje vide veliku priliku za zaradu", ustvrdio je.
"Nevjerojatno je na kakve sam otpore nailazio"
Dobrović se prisjetio i razdoblja kada je bio ministar zaštite okoliša i energetike te problema na koje je nailazio prilikom donošenja Plana gospodarenja otpadom.
"Apsolutno sam nailazio na velike prepreke. Donijeti Plan bio je moj prvi zadatak i to je bilo iznimno teško jer je nevjerojatno na kakve sam otpore nailazio. Ta skupina koja djeluje u sjeni prožeta je kroz sve sfere upravljanja – u Fondu, HGK-u...", rekao je.
Tvrdi da je kao ministar morao osobno intervenirati kako bi Plan gospodarenja otpadom uopće bio pušten u proceduru.
"Ja sam kao ministar morao ići kod ministrice Dalić ne bih li je uvjerio da Plan pusti u proceduru jer nekoliko puta to nije htjela. A, zašto? Ta klijentela silno je dobro organizirana i djelovali su na sve strane.
"Moramo znati da su tu i župani, posebno ovih južnih županija, mahom svi iz HDZ-a. Oni su bili posebno zainteresirani i kad sam najavljivao da ćemo Centre smanjivati po kapacitetu, a neke i ukinuti, to je bilo kao da im kažem da im moram ruku odrezati. To je bio nevjerojatan otpor."
"Plenković to tada nije mogao slušati"
Dobrović tvrdi i da tadašnji razgovori s premijerom Andrejem Plenkovićem o toj temi nisu nailazili na razumijevanje.
"Plenković, kojem sam to tumačio, tada to nije mogao slušati. On funkcionira na način da ima svoje Predsjedništvo, a u Predsjedništvu mora imati podršku. Ti ljudi su sposobni uskratiti tu podršku", rekao je.
Dobrović kaže da Plenkoviću želi uspjeh te smatra da još uvijek ima priliku promijeniti način na koji sustav funkcionira.
"Želim mu uspjeh, da otvori oči. On bi sada mogao uzeti metlu, ali ta metla mora biti junačka, i sustavno to počistiti, i bio bi slavljen. Još ima vremena. U HDZ-u imate sjajnih ljudi, nisu svi takvi", zaključio je Dobrović.
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