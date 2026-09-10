"Martini Dalić sam nosio Plan za gospodarenje otpadom, ali nije pustila da prođe. Zašto? Zbog klijentele"

"Moramo znati da su tu i župani, posebno ovih južnih županija, mahom svi iz HDZ-a. Oni su bili posebno zainteresirani i kad sam najavljivao da ćemo Centre smanjivati po kapacitetu, a neke i ukinuti, to je bilo kao da im kažem da im moram ruku odrezati. To je bio nevjerojatan otpor."