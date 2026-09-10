Hodajte pametnije za zdravlje
Ne morate napraviti 10.000 koraka: I sporiji hod može biti koristan, ali ovo je ključno
Ako želite smanjiti rizik od prerane smrti, nije važno samo koliko ćete koraka napraviti tijekom dana. Nova studija pokazuje da ulogu ima i brzina kojom hodate.
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Istraživanje objavljeno u časopisu British Journal of Sports Medicine pokazalo je da su i broj dnevnih koraka i tempo hodanja povezani s manjim rizikom od smrti općenito, kao i smrti povezane s bolestima srca i krvnih žila.
Znanstvenici su analizirali podatke 64.743 osobe u dobi od 40 do 69 godina koje su sudjelovale u britanskoj Biobanci. Sudionici su tijekom sedam dana nosili uređaje za praćenje tjelesne aktivnosti, piše Euronews.
Pokazalo se da je 7.500 do 10.000 koraka dnevno bilo povezano s najvećim smanjenjem rizika od prerane smrti, neovisno o tome koliko su brzo sudionici hodali.
No, zanimljiv je i podatak o tempu. Hodanje bržim ritmom najmanje 30 minuta dnevno, odnosno oko 90 koraka u minuti, također je bilo povezano s manjim rizikom od smrti, bez obzira na ukupan broj dnevnih koraka.
Brže hodanje može biti posebno korisno
Za osobe koje vode sjedilački način života i naprave manje od 5000 koraka dnevno, povećanje brzine hodanja moglo bi imati značajan učinak na smanjenje rizika od smrti i kardiovaskularnih bolesti.
S druge strane, oni kojima brže hodanje nije ugodno mogu dio koristi ostvariti jednostavnim povećanjem ukupnog broja koraka.
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