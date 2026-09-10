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Hodajte pametnije za zdravlje

Ne morate napraviti 10.000 koraka: I sporiji hod može biti koristan, ali ovo je ključno

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N1 Info
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10. ruj. 2026. 21:47
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Hodanje UNSPLASH
Ilustracija: Sincerely Media on Unsplash

Ako želite smanjiti rizik od prerane smrti, nije važno samo koliko ćete koraka napraviti tijekom dana. Nova studija pokazuje da ulogu ima i brzina kojom hodate.

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Istraživanje objavljeno u časopisu British Journal of Sports Medicine pokazalo je da su i broj dnevnih koraka i tempo hodanja povezani s manjim rizikom od smrti općenito, kao i smrti povezane s bolestima srca i krvnih žila.

Znanstvenici su analizirali podatke 64.743 osobe u dobi od 40 do 69 godina koje su sudjelovale u britanskoj Biobanci. Sudionici su tijekom sedam dana nosili uređaje za praćenje tjelesne aktivnosti, piše Euronews.

Pokazalo se da je 7.500 do 10.000 koraka dnevno bilo povezano s najvećim smanjenjem rizika od prerane smrti, neovisno o tome koliko su brzo sudionici hodali.

No, zanimljiv je i podatak o tempu. Hodanje bržim ritmom najmanje 30 minuta dnevno, odnosno oko 90 koraka u minuti, također je bilo povezano s manjim rizikom od smrti, bez obzira na ukupan broj dnevnih koraka.

Brže hodanje može biti posebno korisno

Za osobe koje vode sjedilački način života i naprave manje od 5000 koraka dnevno, povećanje brzine hodanja moglo bi imati značajan učinak na smanjenje rizika od smrti i kardiovaskularnih bolesti.

S druge strane, oni kojima brže hodanje nije ugodno mogu dio koristi ostvariti jednostavnim povećanjem ukupnog broja koraka.

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hodanje

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