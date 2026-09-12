Hajdaš Dončić: "Dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude"

"Stranka koja ima 80-godišnju tradiciju, koja je preživjela rat, tranziciju, oporbu i vlast, a ni ja sigurno neću drhtati i treptati ako netko odlazi iz stranke jer su mi bitni ljudi koji ostaju i danas su ovdje“ kazao je i nastavio da je pred članovima stranke golem i najteži posao mijenjanja sustava i načina upravljanja u Hrvatskoj, kako su to imali priliku raditi dva puta te da će imati i treći.