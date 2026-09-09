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Često vam se pojavljuju modrice na tijelu? Ovo su mogući razlozi njihova nastanka
Modrice su uobičajena pojava i najčešće nastaju nakon udarca ili druge manje ozljede. Ipak, ako se pojavljuju bez očitog razloga, često ili na dijelovima tijela na kojima se rijetko možemo ozlijediti, ponekad mogu upućivati na određeni zdravstveni problem.
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Modrica nastaje kada se oštete sitne krvne žile ispod kože, zbog čega krv dospijeva u okolno tkivo. Budući da koža pritom uglavnom ostaje neoštećena, nema vanjskog krvarenja. U početku modrica može biti crvene ili ljubičaste boje, a s vremenom mijenja boju te može postati plava, zelena, smeđa ili žuta.
Povremena pojava manjih modrica na rukama i nogama uglavnom nije razlog za zabrinutost, osobito ako su posljedica manjih udaraca kojih možda nismo ni svjesni. Međutim, pozornost treba obratiti na modrice koje nastaju bez jasnog razloga, posebno ako se pojavljuju na leđima, trupu ili licu, prenosi klix.ba.
Na pojavu modrica mogu utjecati i određeni lijekovi. Među njima su pojedini lijekovi protiv bolova i upale, kao i lijekovi koji utječu na zgrušavanje krvi. U nekim slučajevima modrice mogu biti povezane i s uzimanjem određenih dodataka prehrani.
Jedan od mogućih razloga za često stvaranje modrica može biti i nedostatak pojedinih vitamina, poput vitamina C, K ili B12. Osim toga, modrice se mogu pojaviti kod određenih poremećaja zgrušavanja krvi.
Jedan od mogućih uzroka mogu biti i poremećaji trombocita ili faktora zgrušavanja. Trombociti imaju važnu ulogu u zaustavljanju krvarenja pa njihov smanjen broj ili nepravilno funkcioniranje mogu dovesti do lakšeg nastanka modrica.
Sklonost pojačanom krvarenju može biti povezana i s nasljednim poremećajima zgrušavanja, poput hemofilije ili von Willebrandove bolesti.
Jetra također ima važnu ulogu u stvaranju proteina koji sudjeluju u zgrušavanju krvi. Zbog toga određene bolesti jetre mogu biti povezane s lakšim krvarenjem i pojavom modrica.
Na zdravlje krvnih žila i zgrušavanje krvi mogu utjecati i neodgovarajuća prehrana, nedostatak određenih hranjivih tvari te prekomjerna konzumacija alkohola.
Ako se modrice pojavljuju često, nastaju bez ikakvog vidljivog razloga ili dugo ne prolaze, potrebno je obratiti pozornost na druge simptome i posavjetovati se s liječnikom. Posebno je važno potražiti savjet ako se modrice ponavljaju ili se pojavljuju na neuobičajenim mjestima.
U takvim slučajevima liječnik može procijeniti postoji li potreba za dodatnim pregledima ili krvnim pretragama kako bi se utvrdio mogući uzrok.
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