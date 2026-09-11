FOTO / U zagrebačkoj školi izbodeni učenik i djelatnica, ravnatelj KBC-a: Ozlijeđeni dječak je zadobio ozljede opasne po život

Voditelj Odjela intenzivnog liječenja KBC Sestre milosrdnice Mladen Širanović izjavio je u petak da je djelatnica škole, koja je ozlijeđena prilikom napada učenika, operirana i stabilno ali da su moguće kasnije komplikacije koje bi mogle biti životno ugrožavajuće.

"U ovom trenutku je gospođa stabilnih vitalnih funkcija. Međutim, karakter povreda je takav da može generirati komplikacije kasnije u smislu krvarenja i infekcije koje mogu biti dodatno životno ugrožavajuće", rekao je Širanović rano poslijepodne novinarima.

Djelatnica škole je nakon operacije prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i nalazi se u stabilnom stanju.

Širanović je naveo da su prijepodne u bolnicu zaprimili žensku osobu sa ubodnim povredama trbušne šupljine, grudne šupljine i ekstremiteta. Nakon radiološke obrade i kliničkog pregleda operirana je kako bi se riješile komplikacije povreda krvarenja i odstranjivanja zraka iz grudne šupljine.

Kazao je da je bilo više ubodnih rana, prvenstveno prsnog koša tj. radilo se o povredama poplućnice i potrbušnice sa krvarenjima.

U školi učenik je jutros oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole, nakon čega je uhićen.

Ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki izjavio je ranije kako je ozlijeđeni učenik zbog teških ozljeda operiran, za sada je stabilno, a daljnji tijek bi trebao dobro proteći.