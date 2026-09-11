Istraga u tijeku
FOTO / U zagrebačkoj školi izbodeni učenik i djelatnica, ravnatelj KBC-a: Ozlijeđeni dječak je zadobio ozljede opasne po život
Oko osam sati, u zagrebačkoj školi, jedan učenik oštrim predmetom ozlijedio je drugog učenika i djelatnicu.
Napadača je policija brzo stavila pod nadzor.
Kriminalističko istraživanje i očevid su u tijeku, a ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, priopćila je policija.
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL
N1/Hrvoje Krešić
Igor Kralj/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL
N1
28 Objava
15:28
prije 0 min.
Širanović: Djelatnica škole operirana i u stabilnom stanju
Voditelj Odjela intenzivnog liječenja KBC Sestre milosrdnice Mladen Širanović izjavio je u petak da je djelatnica škole, koja je ozlijeđena prilikom napada učenika, operirana i stabilno ali da su moguće kasnije komplikacije koje bi mogle biti životno ugrožavajuće.
"U ovom trenutku je gospođa stabilnih vitalnih funkcija. Međutim, karakter povreda je takav da može generirati komplikacije kasnije u smislu krvarenja i infekcije koje mogu biti dodatno životno ugrožavajuće", rekao je Širanović rano poslijepodne novinarima.
Djelatnica škole je nakon operacije prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i nalazi se u stabilnom stanju.
Širanović je naveo da su prijepodne u bolnicu zaprimili žensku osobu sa ubodnim povredama trbušne šupljine, grudne šupljine i ekstremiteta. Nakon radiološke obrade i kliničkog pregleda operirana je kako bi se riješile komplikacije povreda krvarenja i odstranjivanja zraka iz grudne šupljine.
Kazao je da je bilo više ubodnih rana, prvenstveno prsnog koša tj. radilo se o povredama poplućnice i potrbušnice sa krvarenjima.
U školi učenik je jutros oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole, nakon čega je uhićen.
Ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki izjavio je ranije kako je ozlijeđeni učenik zbog teških ozljeda operiran, za sada je stabilno, a daljnji tijek bi trebao dobro proteći.
14:38
prije 50 min.
UNICEF pripremio praktične savjete za cijelu školsku zajednicu
UNICEF Hrvatska oglasio se nakon uznemirujućeg događaja u srednjoj školi u Zagrebu te je izrazio podršku ozlijeđenima, njihovim obiteljima, učenicima i djelatnicima škole.
“U mislima smo s ozlijeđenima, njihovim obiteljima te učenicima i djelatnicima škole koji su pogođeni ovim uznemirujućim događajem u srednjoj školi u Zagrebu”, poručili su iz UNICEF-a Hrvatska.
UNICEF je pripremio i praktične savjete za cijelu školsku zajednicu:
- Savjeti za mlade - OVDJE
- Savjeti za roditelje i skrbnike - OVDJE
- Savjeti za djelatnike u školama - OVDJE
“Ovakve vijesti mogu na razne načine utjecati na širok krug ljudi”
Pozvali su medije da o incidentu izvještavaju odgovorno i da posebnu pozornost posvete zaštiti prava, privatnosti i dostojanstva djece. Upozorili su da objavljivanje identiteta, neprovjerenih informacija te detaljnih ili senzacionalističkih prikaza nasilja može dodatno traumatizirati djecu, njihove obitelji i cijelu školsku zajednicu te povećati rizik od oponašanja nasilnog čina.
“Ovakve teške situacije i vijesti o tragičnim događajima mogu na razne načine utjecati na širok krug ljudi, pri čemu posebnu pozornost trebamo posvetiti tome kako utječu na djecu”, navode iz UNICEF-a.
Istaknuli su da mediji mogu pridonijeti prevenciji tako da se usmjere na uzroke koji dovode do ovakvih tragičnih događaja te na rješenja koja bi institucije trebale ponuditi. Također mogu objavljivati informacije o tome kako se nositi s traumatičnim događajima te kome se djeca i roditelji mogu obratiti za pomoć.
UNICEF je pozvao građane da se suzdrže od dijeljenja informacija koje mogu ugroziti privatnost i sigurnost djece, kao i fotografija i videozapisa povezanih s događajem. Takav sadržaj, upozoravaju, može dodatno negativno utjecati na obitelji ozlijeđenih, njihove najbliže i druge učenike koji su bili izravno ugroženi.
14:33
prije 55 min.
Oglasio se DORH
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu izvijestilo je da rukovodi očevidom nakon današnjeg događaja u srednjoj školi na području Trešnjevke u Zagrebu.
Očevid se provodi uz stručnu pomoć Ekipe za očevide Policijske uprave zagrebačke.
Prema dosad utvrđenim informacijama, u događaju su jedna maloljetna i jedna punoljetna ženska osoba zadobile teške tjelesne ozljede oštrim sredstvom. Obje su prevezene u bolnicu.
"Državno odvjetništvo će u suradnji s policijom poduzeti sve potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja", navodi se u priopćenju.
Dodaju da će javnost o svemu utvrđenom biti pravovremeno obaviještena.
13:59
prije 1 h
Poznato stanje ozlijeđene djelatnice
"Tijekom prijepodneva zaprimili smo žensku osobu s ubodnim ozljedama trbušne i prsne šupljine te ekstremiteta. Nakon radiološke obrade i kliničkog pregleda pristupilo se operativnom zahvatu radi zbrinjavanja komplikacija ozljeda, odnosno krvarenja i odstranjivanja zraka iz prsne šupljine", rekao je Širanović, voditelj intenzivne jedinice KBC-a Sestre milosrdnice
Nakon operacije pacijentica je prebačena na intenzivnu njegu. "Trenutačno se nalazi u stabilnom stanju, stabilnih je vitalnih funkcija", kazao je.
Moguće su naknadne komplikacije
Širanović je rekao da je riječ o više ubodnih rana, prvenstveno u području prsnog koša.
"Radi se o ozljedama poplućnice i potrbušnice s krvarenjem", objasnio je. Na pitanje je li žena izvan životne opasnosti, nije to mogao potvrditi.
"U ovom trenutku gospođa je stabilnih vitalnih funkcija. Međutim, karakter ozljeda je takav da može generirati kasnije komplikacije, u smislu krvarenja i infekcije, koje mogu biti dodatno životno ugrožavajuće", rekao je Širanović, a prenosi Index.
13:47
prije 1 h
Ružić: Čujmo jedni druge. Borimo se za bolji život
Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić poručio je petak da je nakon napada u zagrebačkoj školi sustav 'socijale' odmah u pripravnost stavio svoje kapacitete i da su timovi spremni odgovoriti na stres kod djelatnika, učenika i njihovih obitelji.
Ministar Ružić je istaknuo da sustav uvijek na ovakve tragične i neočekivane događaje ima spremne kapacitete za hitnu reakciju, pa je i sustav zdravstva i školstva odmah reagirao.
"Naš sustav socijale je stavio odmah u maksimalnu pripravnost kapacitete, konkretno Obiteljskog centra koji ima najveći broj posebno educiranih socijalnih pedagoga i psihologa. Očekujemo poziv i naši timovi su spremni odgovoriti na stres kod djelatnika, kod učenika, ali i kod njihovih obitelji", poručio je ministar.
S obzirom na više neželjenih događaja koji se, kaže, temelje na iznimnoj agresiji i na krvoprolićima, pozvao je sve da " govore jezikom pomirbe, miroljubivosti, argumenata u svakom segmentu i da se smanji doza agresije u javnom i u svakom drugom prostoru komunikacije među ljudima".
Istaknuo i da smo dovoljno upozoreni koliko su važni prevencija i pozitivne vrijednosti kojima se uče djeca.
"Vidimo što se dešava i vidimo da ništa toga nije vrijedno. Čujmo jedni druge. Borimo se za bolji život. Maknimo i političke vrijednosti i njegujmo komunikaciju koja će biti pozitivna bez obzira na njen sadržaj. To je moja molba", istaknuo je Ružić.
Rekao je i kako će radno provesti vikend, "tiho i nevidljivo", ali brinući o žrtvama i njihovoj sredini u kojoj su živjele i gdje iza njih ostaju ljudi kojima nije lako.
"To je naša funkcija, da brinemo s pozicija koje smo s određenom odgovornošću preuzeli. Apeliram na sve da misle pozitivno i da preveniramo i femicide i sva ova grozna događanja kojima trenutno svjedočimo. Moramo misliti na to da svijet bude bolji. Nećemo ga učiniti boljim samo riječima, ali hoćemo upornim djelovanjem", poručio je Ružić.
13:43
prije 1 h
Habijan: Među rigoroznijim smo zemljama EU-a
„Žao mi je zbog ovog tragičnog događaja i želim što brži oporavak učeniku i djelatnici škole. Pojavnost vršnjačkog nasilja sve je veća. Ovo su drastični slučajevi, kada napadi uzrokuju teške tjelesne ozljede, ali problem moramo promatrati kao društvo. To nije samo pitanje institucija, roditelja ili škola, nego odgovornost svih nas.
Ako govorimo iz pozicije Ministarstva pravosuđa, kaznenopravno kažnjavanje dolazi na kraju, kada se događaj već dogodi. Puno je važnije zajedničkim djelovanjem postići da takvih slučajeva bude manje. Tu su ključni edukacija, roditeljski odgoj, obrazovni programi, ali i nove tehnologije i društvene mreže koje su pridonijele porastu vršnjačkog nasilja.
Kada govorimo o kaznenopravnom sustavu, Hrvatska ima dobnu granicu odgovornosti od 14 godina i među rigoroznijim smo zemljama EU-a. Treba vidjeti kako djecu zaštititi od onoga čemu su izložena. U moje vrijeme nije bilo društvenih mreža ni tehnologije koja omogućuje snimanje i brzo širenje nasilja. To je pitanje kojim se moramo ozbiljno pozabaviti“, rekao je Habijan.
Dodao je da je dobno ograničenje pristupa društvenim mrežama jedna od tema kojom se bavi Ministarstvo pravosuđa te da je osnovana radna skupina koja razmatra mogućnosti ograničavanja pristupa.
„Pristup mora biti međuresoran. To je pitanje mentalnog zdravlja, pravosuđa i digitalne transformacije, ali i odgovornosti društva. Djeca najviše vremena provode kod kuće, pa je tu važna i odgovornost roditelja. Kada se nasilje snimi, takav je sadržaj trajan i dostupan velikom broju ljudi. Zato pripremamo Zakon o zaštiti djece u digitalnom dobu“, rekao je.
13:41
prije 1 h
Udruga Roditelji za djecu organizira prosvjed
"U ponedjeljak, 14.9., u 10 sati ujutro okupit će se svi koji su voljni da se napokon nešto poduzme u vezi sigurnosti djece", napisali su iz Udruge i otkrili da će danas prijaviti prosvjed.
13:36
prije 1 h
Psihologinja uputila apel
Psihologinja Sanda Puljiz Vidović bila je gošća N1 Studija uživo kod Hanan Nanić, gdje su razgovarale o napadu u zagrebačkoj školi u kojem su ozlijeđeni učenik i djelatnica. Na početku razgovora izrazila je tugu, potresenost i uznemirenost zbog ovog događaja.
Govoreći o tome što ovakav događaj govori o izloženosti djece nasilju, istaknula je da djeca i mladi često snažnije izražavaju ono što vide u društvu oko sebe.
"Mogu reći da puno razmišljam i gledam što se događa. Djeca i mladi možda ekspresivnije izražavaju ono što se u društvu događa, a u našem društvu ima puno nasilja. Svi smo izloženi nasilju, samo što su neki ranjiviji.
Upozorila je i na odnos društva prema ljudima koje doživljavamo kao drugačije, ističući odgovornost odraslih za obrasce ponašanja koje prenose djeci.
"Ono na što bih apelirala jest da se u našem društvu olako govori o onima koji su drugačiji. Mislim da je jako važno kako se mi kao odrasli ponašamo i kako se izražavamo prema onima koji su drugačiji jer je zapravo tu početak nasilnih činova", rekla je.
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13:04
prije 2 h
HND poslao apel
Hrvatsko novinarsko društvo (HND) uputilo je apel medijima u Hrvatskoj da se u izvještavanju o napadu u zagrebačkoj školi suzdrže od objave neprovjerenih informacija, spekulacija o motivima napada ili detalja preko kojih je moguće otkriti identitet maloljetnika i članova njihovih obitelji.
''Od presudne je važnosti i da se ne objavljuju informacije koje mogu dodatno traumatizirati žrtve'', ističu u HND-u. Dodaju i kako se apel posebno šalje urednicima da preko naslova i obrade informacija izbjegavaju senzacionalizam, detalje kaznenog djela i širenje moralne panike. Umjesto poluinformacija, trebali bi se oslanjati na službena izvješća policije i drugih nadležnih službi. Vijesti koje obrađuju ovakve teme ne bi se trebale naglašavati i zauzimati ''udarno'' mjesto na naslovnicama portala, tiskovina ili radiotelevizijskih emisija", ističu u HND-u.
Pritom podsjećaju i na obvezu poštivanja temeljnih etičkih načela iz Kodeksa časti hrvatskih novinara prema kojima se posebna pozornost, obazrivost i odgovornost zahtijeva pri izvještavanju o samoubojstvima, nesrećama, osobnim tragedijama, bolestima, smrtnim slučajevima i nasilnim djelima.
''Novinar treba izbjegavati intervjuiranje i prikazivanje osoba koje su izravno ili neizravno pogođene tim događajima, osim kada je riječ o iznimnom javnom interesu. U tom je slučaju novinar dužan voditi računa o časti, ugledu i dostojanstvu osoba o kojima izvještava'', podsjećaju u HND-u. Naglašavaju kako novinar ne smije otkriti identitet djeteta ili malodobnika upletenog u slučajeve seksualnog zlostavljanja ili bilo kojega drugog oblika nasilja ili kaznenog djela, bez obzira na to je li dijete ili malodobnik svjedok, žrtva, osumnjičenik ili okrivljenik.
''Izvještaji o takvim slučajevima ne smiju omogućiti identifikaciju djeteta ili malodobnika. Identitet djeteta ili malodobnika dopušteno je otkriti samo iznimno, kada je to u javnom interesu i ako to ne šteti djetetu ili malodobniku, uz pristanak roditelja ili skrbnika, ili na temelju odluke suda ili drugog nadležnog tijela”, poručuju iz HND-a.
U srednjoj školi u zagrebačkoj Konavoskoj ulici učenik je u petak ujutro oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu, nakon čega je uhićen.
13:03
prije 2 h
Oglasio se i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama
"Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske najoštrije osuđuje današnji napad u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi u kojemu su ozlijeđeni učenik i spremačica. Želimo im brz i potpun oporavak, a njihovim obiteljima te svim učenicima i zaposlenicima škole izražavamo podršku u ovim teškim okolnostima.
Nakon tragedije u OŠ Prečko puno je učinjeno kako bi škole postale sigurnije. No, današnji događaj pokazuje da taj posao nije dovršen. Nužno je i dalje neprestano raditi na prevenciji nasilja, ranome prepoznavanju problema, razvijanju sustava koji će omogućiti veću sigurnost te pružanju podrške učenicima“, istaknuo je Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.
Posebno je bitno istaknuti hrabrost spremačice koja je, prema dostupnim informacijama, pokušala zaštititi učenika, a pritom je i sama ozlijeđena. Njezin čin pokazuje ono na što Sindikat često skreće pažnju: zaposlenici škole nisu tu samo zbog nastave. Spremačice, domari, tajnici, računovođe, stručni suradnici i nastavnici svakodnevno preuzimaju odgovornost za dobrobit, ali i sigurnost učenika, često daleko izvan okvira svojih formalnih dužnosti.
Škola mora biti sigurno mjesto za učenje, rad i odrastanje. Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske nastavit će se zalagati za mjere koje pridonose sigurnosti učenika i svih zaposlenika škola."
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