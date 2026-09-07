Bernie Ecclestone opet u problemima, policija na aerodromu u Portugalu ga ispitivala sat vremena

AFP/BARBARA GINDL

Bivši šef Formule 1 Bernie Ecclestone zaustavljen je na aerodromu u Portugalu nakon što je u zemlju stigao sa sačmaricom koju je namjeravao koristiti na natjecanju u gađanju glinenih golubova. Iako su pojedini mediji izvijestili da je uhićen, 95-godišnji Britanac to je demantirao.

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Ecclestone je u ponedjeljak stigao iz Švicarske na aerodrom Tires u Cascaisu, gdje su ga dočekali policajci i carinski službenici. Prema njegovim riječima, policija ga je ispitivala oko sat vremena, piše BBC.

Nije imao potrebne dokumente

Ecclestone je objasnio da je sačmaricu prethodno prevezao iz Engleske u Švicarsku te ju je potom ponio sa sobom u Portugal.

Međutim, na portugalskoj granici utvrđeno je da nije imao odgovarajuću dokumentaciju potrebnu za unos oružja u zemlju, zbog čega je morao predati sačmaricu nadležnim službama.

"Policija je bila vrlo susretljiva", rekao je Ecclestone, odbacujući tvrdnje da je bio uhićen.

Objasnio je da je u Portugal stigao kako bi sudjelovao na natjecanju u gađanju glinenih golubova.

Drugi put ima problema s oružjem na aerodromu

Ecclestone, koji je gotovo četiri desetljeća bio na čelu Formule 1, sve do 2017. godine, rekao je da nije očekivao probleme jer ga službenici na aerodromu dobro poznaju.

Ipak, ovaj incident nije prvi put da se našao u problemima povezanima s oružjem tijekom putovanja.

Godine 2022. uhićen je u Brazilu zbog nedopuštenog posjedovanja oružja prilikom ukrcavanja na privatni zrakoplov kojim je trebao otputovati u Švicarsku. Tada mu je izrečena novčana kazna od 6000 brazilskih reala, odnosno oko 1000 funti.