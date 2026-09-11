samo tri sastojka
Smrdi vam kupaonica čim padne kiša? Ovaj jednostavan trik može pomoći
Ako se neugodan miris iz odvoda u kupaonici posebno osjeti kada pada kiša, problem bi mogao biti u nakupljenoj prljavštini i naslagama u cijevima. Dobra vijest je da ih možete pokušati očistiti sastojcima koje većina ljudi već ima kod kuće.
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Za ovaj jednostavan trik potrebni su vam soda bikarbona, ocat i vruća voda.
U odvod najprije stavite tri žlice sode bikarbone, a zatim polako ulijte oko 400 mililitara octa. Smjesa će početi pjeniti, što je očekivana reakcija. Ostavite je da djeluje najmanje pola sata, a potom odvod isperite s oko pet litara vrlo vruće vode, piše Krstarica.com.
Ovaj postupak može pomoći u uklanjanju dijela naslaga i masnoće koje se nakupljaju u cijevima, a time se može smanjiti i neugodan miris.
Zašto se miris pojačava kada pada kiša?
Jedan od mogućih razloga je promjena tlaka u kanalizacijskom sustavu. Kod određenih instalacija i uvjeta to može pogodovati vraćanju neugodnih mirisa kroz odvode, osobito ako su cijevi već opterećene naslagama.
Redovito održavanje odvoda zato može pomoći u sprječavanju problema. Umjesto da čekate da se neugodan miris proširi cijelom kupaonicom, odvod možete povremeno očistiti i tako smanjiti mogućnost nakupljanja prljavštine.
Ipak, ako se miris učestalo vraća unatoč čišćenju ili je izrazito jak, uzrok može biti problem sa sifonom, ventilacijom kanalizacije ili instalacijama. U tom slučaju kućni trikovi neće nužno riješiti problem pa bi bilo dobro provjeriti instalacije.
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