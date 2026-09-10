Njemačka vojna grdosija danima kruži iznad Slavonije: Evo što se događa

Anušić je tada pojasnio da Hrvatska do 2030. godine u tom projektu neće imati nikakve obveze ni troškove, a nakon toga treba definirati na koji će način sudjelovati. - To ne mora značiti da moramo posjedovati isti taj avion, nego ih možemo koristiti zajedno s ovih sedam zemalja - kazao je tada Anušić. Prema planu, Hrvatska bi tako trebala imati mogućnost korištenja velikih transportnih zrakoplova zajedno sa saveznicima, odnosno po potrebi ih angažirati za prijevoz vojnika i opreme. Takva bi sposobnost omogućila sudjelovanje u širokom rasponu operacija, od vojnog transporta i brzog premještanja postrojbi do humanitarnih misija i medicinske evakuacije.