MISTERIOZAN LET
Njemačka vojna grdosija danima kruži iznad Slavonije: Evo što se događa
Veliki vojni transportni avion njemačkog ratnog zrakoplovstva već nekoliko dana kruži nebom iznad Slavonije.
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Riječ je o Airbusu A400M Atlas, jednom od najvećih i najmoćnijih europskih vojnih transportnih zrakoplova. Avion uglavnom leti na visini od oko 7000 metara i brzinom od približno 500 kilometara na sat, a tijekom proteklih dana mogao se uočiti kako kruži iznad Slavonije, ali i drugih dijelova Hrvatske, uključujući područje Jadrana, piše Tea Tokić za Večernji list.
Odabir Slavonije za ovakve letove ne iznenađuje. Riječ je o području koje zbog svoje konfiguracije i velikog otvorenog prostora omogućuje izvođenje različitih vrsta letačkih aktivnosti, bez potrebe za dugim preletima iznad ostatka zemlje.
A400M Atlas prava je zračna grdosija. Dug je oko 45 metara, raspon krila mu je približno 42 metra, a prazan teži oko 78,6 tona. Ovisno o konfiguraciji i uvjetima, može prevesti veliki broj vojnika i opreme, a projektiran je za strateški i taktički zračni transport.
Iako bi se zbog njegove pojave moglo pomisliti da je riječ o aktivnosti povezanoj s hrvatskim sudjelovanjem u NATO-ovu projektu zajedničke flote transportnih zrakoplova, iz Ministarstva obrane za Večernji list neslužbeno doznajemo da je u ovom slučaju riječ o vježbi pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i pripadnika njemačkog ratnog zrakoplovstva.
Pojava njemačkog A400M-a zanimljiva je i zbog činjenice da je Hrvatska tijekom ljeta ušla u NATO-ov projekt zajedničke nabave strateških transportnih zrakoplova. Ministar obrane Ivan Anušić u srpnju je, tijekom NATO-ova summita u Ankari, objavio da je Hrvatska potpisala sudjelovanje u zajedničkom projektu sedam savezničkih država. Osim Hrvatske, u projektu sudjeluju Belgija, Francuska, Poljska, Španjolska, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Iako ministar tada nije javno naveo o kojem je tipu zrakoplova riječ, riječ je o Airbusovoj floti A400M.
Anušić je tada pojasnio da Hrvatska do 2030. godine u tom projektu neće imati nikakve obveze ni troškove, a nakon toga treba definirati na koji će način sudjelovati. - To ne mora značiti da moramo posjedovati isti taj avion, nego ih možemo koristiti zajedno s ovih sedam zemalja - kazao je tada Anušić. Prema planu, Hrvatska bi tako trebala imati mogućnost korištenja velikih transportnih zrakoplova zajedno sa saveznicima, odnosno po potrebi ih angažirati za prijevoz vojnika i opreme. Takva bi sposobnost omogućila sudjelovanje u širokom rasponu operacija, od vojnog transporta i brzog premještanja postrojbi do humanitarnih misija i medicinske evakuacije.
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