Umro Nenad Javornik, dugogodišnji izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa

U godinama nakon Domovinskog rata Javornik je vodio Hrvatski Crveni križ kroz razdoblje daljnje izgradnje i razvoja. Unaprjeđivani su postojeći i razvijani novi programi i područja djelovanja, od pripreme i odgovora na krizne situacije, zdravstvenih i socijalnih programa i Službe traženja do spašavanja života na vodi te upozoravanja na opasnost od mina. Hrvatski Crveni križ pritom je nastavio jačati svoje kapacitete za odgovor na potrebe ljudi u Hrvatskoj, ali i za sudjelovanje u međunarodnim humanitarnim aktivnostima, stoji u priopćenju.

