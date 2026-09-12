Milina otkrio za što policija tereti školskog napadača, komentirao i aferu Nakaze

"O odgovornosti se odlučuje na temelju činjenica, nadzora i zakona, a ne na temelju medijske buke i prozivke. Biram odgovornosti i činjenice, ne populizam za ostvarivanje osobnih ciljeva i kadroviranja. Ako se utvrde propusti, odgovarat će svatko za koga se utvrdi odgovornost", kazao je ravnatelj policije.