NA INTENZIVNOJ NJEZI
KBC Sestre milosrdnice: Operirana djelatnica škole je stabilno
Teško ozlijeđena djelatnica zagrebačke škole, koja je pokušala zaštititi napadnutog učenika u petak, u zadovoljavajućem je stanju i stabilnih vitalnih funkcija
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"Dan nakon operacije, pacijentica ozlijeđena u zagrebačkoj školi, nalazi se u Jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Sestre milosrdnice te je stabilnih vitalnih funkcija.
Njezino stanje ocjenjuje se zadovoljavajućim, a oporavak teče prema planu", priopćili su iz KBC-a Sestre milosrdnice.
Podsjetimo, u srednjoj školi u zagrebačkoj Konavoskoj ulici učenik je u petak ujutro oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu, nakon čega je uhićen.
Ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki izjavio je ranije kako je ozlijeđeni učenik zbog teških ozljeda operiran, za sada je stabilno, a daljnji tijek bi trebao dobro proteći.
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