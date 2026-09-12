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NA INTENZIVNOJ NJEZI

KBC Sestre milosrdnice: Operirana djelatnica škole je stabilno

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N1 Info
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12. ruj. 2026. 12:41
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PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Teško ozlijeđena djelatnica zagrebačke škole, koja je pokušala zaštititi napadnutog učenika u petak, u zadovoljavajućem je stanju i stabilnih vitalnih funkcija

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"Dan nakon operacije, pacijentica ozlijeđena u zagrebačkoj školi, nalazi se u Jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Sestre milosrdnice te je stabilnih vitalnih funkcija.

Njezino stanje ocjenjuje se zadovoljavajućim, a oporavak teče prema planu", priopćili su iz KBC-a Sestre milosrdnice.

Podsjetimo, u srednjoj školi u zagrebačkoj Konavoskoj ulici učenik je u petak ujutro oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu, nakon čega je uhićen.

Ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki izjavio je ranije kako je ozlijeđeni učenik zbog teških ozljeda operiran, za sada je stabilno, a daljnji tijek bi trebao dobro proteći.

Teme
napad napad u školi škola

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