U izbornoj promidžbi potrošeno gotovo 1, 3 milijuna eura: Evo koliko su donacija kandidati dobili

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Osam kandidata za predsjednika Republike u dosadašnjoj je izbornoj promidžbi potrošilo gotovo 1, 3 milijuna eura - najviše odnosno 774.400 eura utrošio je Dragan Primorac, kandidat HDZ-a i partnera, a slijedi ga kandidat SDP-a i partnera Zoran Milanović s 167. 000 eura.

Otkivaju to financijska izvješća koja su u ponedjeljak objavljena na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva (DIP), no za konačan zaključak o izbornim troškovima trebat će pričekati konac siječnja iduće godine do kada svi predsjednički kandidati moraju objaviti cjelovita izvješća o načinu na koji su financirali promidžbu.

Objavljena financijska izvješća: Primorac najviše potrošio i najviše dobio od donatora

Primorčevi izborni troškovi su do 20. prosinca dosegnuli 774.400 eura, od mogućih 1.061.782 eura koliko na cjelokupnu promidžbu može potrošiti svaki od kandidata.

Glavninu njegovih troškova čine troškovi oglašavanja na portalima, radiju, televiziji, društvenim mrežama koje su mahom odradile tvrtke Millenium promocija i Real Grupa iz Zagreba te Imagis iz Petrinje, a na što je, prema gruboj računici, potrošeno više od pola milijuna eura.

Primorčevi donatori – HDZ-ovi ministri, zastupnici, premijer…

Od 442 donatora Primorac je dobio 314. 000 eura, najviše mu je, 20.000 eura, donirala tvrtka Radnik iz Križevaca, koja se tradicionalno pojavljuje i kao HDZ-ov donator.

Po 10.000 eura dobio je od tvrtki Bistra iz Đurđevca, Hidroregulacije iz Bjelovara, Agro-steela iz Križevaca i Hidroinga iz Varaždina.

Bulj odgovorio Milanoviću: Njegov mandat obilježili su neuspjesi i bezidejnost

Pravne osobe, dakle i tvrtke, predsjedničkim kandidatima mogu donirati najviše 26.544,56 eura, a fizičke 3. 981, 68 eura.

Primorčevu kampanju donacijama je podržalo niz HDZ-ovih ministara, zastupnika, europarlamentaraca, lokalnih dužnosnika. Učinio je to i predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković koji je uplatio 2.000 eura, te predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković koji je uplatio 1.000.

Po izbornim troškovima na drugom je mjestu Zoran Milanović, aktualni predsjednik koji želi i drugi mandat, a kojeg podupire SDP sa partnerima i koji je potrošio 167.000 eura. Od sedam donatora dobio je 8.400 eura.

Kekin: Od Tomaševića 200 eura, od Milana Kekina 100

Treća po izbornim troškovima je kandidatkinja Možemo Ivana Kekin, ukupno je potrošila 109.500 eura, a gotovo tri četvrtine tog kolača pripale su tvrtkama Initiative (oko 62.000 eura) i Riddle ride (oko 20.500 eura) za oglašavanje na društvenim mrežama, portalima, na radiju, te za vanjsko oglašavanje.

Izbori su pred vratima, a ovo su najbombastičnije izjave kandidata do sada: Orlovi, muhe, mame i babe… Turudić o optužbama Ivane Kekin: Baš me briga za Možemo i Milanovića, radim po zakonu!

Nešto više od 39.000 eura, Kekin je dobila od više od 1.300 donatora, popisani su na čak 57 stranica. Većina ih je uplaćivala po par desetaka eura, no ima i manjih uplata, a najmanju je, 1, 77 eura uplatila izvjesna Klara Marčan.

Najviše joj je, dva puta po 500 eura, uplatio Živan Levaj, zatim Nikola Vrdoljak (500 eura), pa Jasenka Težak Štefanić (400 eura).

Od viđenijih članova stranke, Kekin je najviše odnosno 200 eura dobila od Tomislava Tomaševića, po 150 eura su joj uplatili Sandra Benčić i Gordan Bosanac, po sto Urša Raukar Gamulin, Jelena Miloš, Damir Bagić, 50 eura Suzana Jašić, 30 Dušica Radojčić.

Stotinu eura donirao joj je poznati pjevač i suprug Milan Kekin.

Selak Raspudić od tvrtke Marea alta dobila 10.000 eura, donirao i Vinko Kojundžić

U ukupnim troškovima Selak Raspudić koji iznose 104.000 eura najznačajniji trošak, 15. 500 eura, čine „ostale nespomenute usluge“ AMM Consultinga, obrta za savjetovanje i usluge iz Zagreba.

Značajnu stavku čini vanjsko oglašavanje preko tvrtki Europlakat (8.200 eura) i Spread (6.000 eura), zatim zakup prostora (6.600 eura), autorski honorari Borisu Ljubičiću (3.600 eura, pa 1.800 eura) itd.

Od 70. 300 eura donacija, najviše joj je, 10.000 eura, donirala tvrtka Marea alta iz Makarske, a maksimalno mogućih, po 3.980 eura, uplatilo joj je pet, široj javnosti nepoznatih građana.

Nešto više od 6. 000 eura donirala joj je tvrtka Spread, a među donatorima je i Vinko Kojundžić koji je uplatio 1.000 eura.

Manje od 100.000 eura potrošili Tokić Kartelo, Jonjić, Lozo, Bulj

Nezavisni kandidat Niko Tokić Kartelo na promidžbu je do sada potrošio 77. 900 eura, u čemu glavninu, 60. 800 eura, čine troškovi oglašavanja preko agencije Outdoor Akcent. Dodatnih 6. 250 eura potrošio je za najam tehničke opreme od Nike Tokića Kartela.

Tokić Kartelo: Mama mi je rekla da ne mogu biti predsjednik jer sam mali za predsjednika Milanović: Za Hrvatsku bi financijski sve bilo isto i da su na mjestu premijera Zekanović ili Bulj

Od donatora je dobio 32.300 eura, najviše mu je uplatila tvrtka Mario color (ukupno 12.500 eura), od tvrtke Majanto projekti dobio je 8.500 eura, a od Željezarije Jole 4.000 eura.

Od 19.300 eura, koliko je nezavisni Tomislav Jonjić dobio od donatora, četvrtinu, tj. 5.000 eura, donirala mu je tvrtka Importane iz Zagreba, 3.900 eura Mijo Gudelj, a 2.500 eura Krešimir Futivić.

Glavninu njegovih troškova čine troškovi grafičkih i tiskarskih usluga koje se odradile tvrtke Stega tisak, Tuđa posla i Anić Holding plus.

Kandidatkinja stranke Domino Branka Lozo na promidžbu je do 20. prosinca potrošila 29.800 eura, od čega je na oglašavanje preko tvrtke Singar, “otišlo” gotovo 25.000 eura.

Grafičke i tiskarske usluge dviju tvrtki, Damianus poslovna rješenja iz Zagreba i Ateliera-Jukić iz Posušja, Mostovog predsjedničkog kandidata Mira Bulja ukupno su stajale oko 4.800 eura, od 6.200 eura koliko je do 21. prosinca potrošio na svoju izbornu promidžbu.

Donatori mu nisu bili široke roke, dobio je samo 503 eura, a najviše su mu, po 100 eura, uplatili Slobodni podcast j. d. o. o. i Anela Elezović. Od saborskih stranačkih kolega iskazao se samo Ante Kujundžić uplativši 70 eura.

Izbori za predsjednika Republike, osmi od stjecanja hrvatske neovisnosti, održat će se u nedjelju, 29. prosinca.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Osim stana u Zagrebu Milanović je suvlasnik još jednog, dviju vikendica i dvije oranice. A puno je i uštedio Kolona od 20 kilometara na izlazu iz Šengena, vozači bijesni: “Dvadeset sati stojimo u mjestu, kao da smo životinje…”