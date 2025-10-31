Oglas

U kojim EU državama ljudi jedva spajaju kraj s krajem? Hrvatska je na petom mjestu

N1 Info
31. lis. 2025. 07:20
Prema podacima za 2024. godinu, čak 60% kućanstava u Hrvatskoj s određenim poteškoćama podmiruje osnovne mjesečne troškove poput režija, stanarine i hrane.

Time se Hrvatska nalazi znatno iznad prosjeka Europske unije, koji iznosi 42%.

Na vrhu ljestvice država u kojima građani najteže spajaju kraj s krajem nalazi se Grčka, gdje čak 86% kućanstava ima problema s pokrivanjem osnovnih troškova. Slijedi Bugarska sa 77%, dok treće mjesto dijele Slovačka (66%) i Rumunjska (65%).

S druge strane, najmanji postotak kućanstava koja teško spajaju kraj s krajem bilježi se u Njemačkoj (18%) i Nizozemskoj (19%), dok su među najstabilnijima i Luksemburg (24%), Švedska (25%) i Finska (28%).

