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TRAJE POTRAGA

U Međimurju nestao mladić koji se kupao u Dravi

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Hina
|
13. lip. 2026. 14:28
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drava
Ilustracija, PU koprivničko-križevačka

Mlađa muška osoba nestala je u subotu prilikom kupanja na starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana u Međimurju, izvijestila je policija.

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Do nestanka je došlo oko podneva, a na mjesto događaja izašle su sve hitne službe koje tragaju za mladićem.

Teme
drava potraga

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