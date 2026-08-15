Preminula Milena Zupančič, velika zvijezda slovenske i jugoslavenske kinematografije

Dusko Marusic/Pixsell

Jedna od najvećih slovenskih glumica, Milena Zupančič, preminula je u 79. godini nakon duge bolesti. Slovenska kazališna i filmska prvakinja iza sebe je ostavila brojne nezaboravne uloge, a publika na prostoru bivše Jugoslavije pamti je po filmovima i predstavama koji su obilježili jednu epohu.

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Vijest o njezinoj smrti objavila je TV Slovenija. Zupančič će mnogima zauvijek ostati u sjećanju kao Meta iz filma „Cvijeće u jesen“, Žašlerica iz „Udovištva Karoline Žašler“ te Majka iz filma „Moj ata, socialistični kulak“.

Rođena je 18. prosinca 1946. u Jesenicama. Od 1965. do 1969. studirala je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) u Ljubljani, a diplomirala je 1992. godine, piše N1 Slovenija.

Nakon studija zaposlila se u Mestnom gledališču ljubljanskom (MGL), gdje je provela deset godina. Potom je postala prvakinja ljubljanske Drame, čijem je ansamblu, uz kraće razdoblje provedeno u Slovenskom mladinskom gledališču i rad izvan stalnog angažmana, ostala vjerna sve do mirovine.

Brojne nagrade i priznanja

Tijekom karijere osvojila je niz najvažnijih kazališnih i filmskih nagrada na prostoru bivše Jugoslavije.

Prvo veliko priznanje dobila je još tijekom studija. Godine 1970. nagrađena je studentskom Prešernovom nagradom za ulogu Claire u „Sluškinjama“ Jeana Geneta. Iste godine osvojila je i Borštnikovu nagradu za ulogu Caetane u Hiengovu „Osvajaču“, a za istu je ulogu godinu poslije dobila i Sterijinu nagradu.

Godine 1976. dodijeljena joj je nagrada Prešernova sklada za uloge Zofije u Hiengovu „Izgubljenom sinu“ i Blanche u Williamsovu „Tramvaju zvanom čežnja“. Tri godine kasnije osvojila je nagradu Ljubljanskog Dnevnika za ulogu Francke u Cankarovu „Kralju na Betajnovi“, dok je 1984. dobila nagradu Zaklade Staneta Severja za ulogu Ane u istoimenoj drami.

Na Borštnikovim susretima nagrađena je i za uloge Lenke u Šeligovoj „Svadbi“, Lidije u Jovanovićevoj predstavi „Zid, jezero“ te za uloge u Ibsenovu „Peeru Gyntu“.

Vrhunac njezine kazališne karijere među brojnim priznanjima predstavljala je Prešernova nagrada za životno djelo, koju je dobila 1993. godine.

U svibnju prošle godine proglašena je i počasnom građankom Ljubljane.

Ambasadorica UNICEF-a i privatni život

Milena Zupančič bila je i dugogodišnja ambasadorica UNICEF-a. O njezinu životu i karijeri govori i biografska knjiga „Kot bi Luna padla na Zemljo“, koju je napisao Tadej Golob.

Od 1973. do 1977. bila je u braku s glumcem Radkom Poličem. Kasnije se udala za redatelja i dramatičara Dušana Jovanovića, s kojim je dobila kćer Mašu.

U intervjuu za N1 u studenom 2023. godine Zupančič je, govoreći o životu i onome što dolazi nakon njega, rekla:

"Ono ljepše još čekam. Neki kažu da je na onom svijetu lijepo. Vidjet ćemo, nitko još nije rekao kako je doista".