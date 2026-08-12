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NEKOLIKO KRIŠKI

Dodajte ovo voće u vodu: Jednostavna navika može pomoći probavi

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N1info
|
12. kol. 2026. 06:54
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voda iz slavine, pitka voda UNSPLASH
Ilustracija: Swanky Fella on Unsplash

Čaša vode s nekoliko kriški limuna može biti jednostavan način za povećanje dnevnog unosa tekućine, a pritom može pridonijeti i normalnom funkcioniranju probavnog sustava.

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Mnogi ljudi tijekom dana ne popiju dovoljno tekućine, što može utjecati i na probavu. Manjak vode može pridonijeti zatvoru, dok odgovarajuća hidratacija pomaže normalnom funkcioniranju organizma i probavnog sustava.

Upravo zatovoda s limunom može biti praktičan način da tijekom dana unesete više tekućine. Nekoliko kriški limuna običnoj će vodi dati osvježavajući okus i nekima olakšati stvaranje redovite navike pijenja vode.

Osim toga, limun sadrži vitamin C i limunsku kiselinu. Vitamin C pridonosi normalnom funkcioniranju imunološkog sustava, stvaranju kolagena i zaštiti stanica od oksidativnog stresa. Također pomaže organizmu u apsorpciji željeza.

Ipak, vodu s limunom ne treba smatrati lijekom za probavne tegobe niti napitkom koji može "čistiti" organizam. Njezina je glavna korist u tome što može biti ukusan način za povećanje unosa tekućine, koji je važan dio zdravih životnih navika.

Zato nekoliko kriški limuna u čaši vode može biti jednostavan dodatak svakodnevnoj rutini, osobito onima kojima je obična voda bez okusa manje privlačna.

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Teme
hidratacija probava voda s limunom zdrave navike

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