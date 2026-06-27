hoćemo li se plasirati?
U nedjelju od 9 sati: Specijalna emisija N1 o raspletu skupine i sudbini Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Hoće li Hrvatska izboriti plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva? Odgovor donosi odlučujuća utakmica protiv Gane, a sve najvažnije pratite u specijalnoj emisiji N1 u nedjelju od 9:00 sati.
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U središtu emisije bit će analiza dvoboja Hrvatske i Gane, rasplet skupine, mogući scenariji prolaska u osminu finala te prve reakcije iz hrvatskog tabora.
Donosimo i pregled potencijalnih suparnika u nastavku natjecanja, kao i atmosferu s mjesta događaja.
Specijalnu emisiju vode i uređuju Josip Juraj Pajvot i Antonio Baković, izvršna urednica je Nera Valentić dok će se iz Philadelphije uživo javljati Vedran Babić i Hrvoje Krešić s najnovijim informacijama, izjavama i atmosferom nakon utakmice.
Budite uz N1 u nedjelju od 9:00 sati i doznajte kakva je sudbina Hrvatske na Svjetskom prvenstvu te što Vatrene čeka u nastavku turnira.
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