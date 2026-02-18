U vrhu smo EU po posjedovanju nekretnina, ali i po onima koje su prazne

Najmanje životnog prostora u kućanstvu imaju Slovaci. Dok u prosjeku imaju samo 1,1 soba po osobi, u kućanstvu ih u prosjeku živi 3,1 što je najviše u EU. Na drugom mjestu je Poljska gdje u kućanstvu u prosjeku živi 2,9 osoba, dok Hrvatska i Irska dijele treće mjesto s 2,7 osoba po kućanstvu. U prosjeku najmanje osoba živi u kućanstvima u Litvi i Finskoj (1,9) te u Švedskoj, Danskoj i Njemačkoj (prosječno dvije osobe).