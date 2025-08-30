Evo koliko Hrvata posjeduje drugu nekretninu i zašto to možda nije dobro

Nekima druge nekretnine nisu prazne, a drugima zjape s razlogom. Naime, 44 posto sudionika istraživanja pod drugom nekretninom smatra vikendicu. Njih 23 posto će se preseliti u drugu nekretninu kad odu u mirovinu. Oko 16 posto Europljana daje svoje kuće i stanove u dugoročni najam, a isti postotak ih iznajmljuje i putem online platformi. Za 14 posto ljudi, nekretnine su dio investicijskog portfelja, a svaki 10. Europljanin ih koristi za život između dva grada.