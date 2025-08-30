potvrdilo istraživanje
Evo koliko Hrvata posjeduje drugu nekretninu i zašto to možda nije dobro
Iako su razlozi posjedovanja dvije nekretnine često praktični, kritičari upozoravaju da to povećava cijene, smanjuje dostupnost stanovanja, ali i uništava lokalne zajednice.
Dok mnogi ljudi sanjaju o tome da imaju vlastiti krov nad glavom, drugi, pak, imaju jednu ili više kuća i stanova. Naime, čak 69 posto Europljana posjeduje jednu, a četvrtina ukupne populacije i drugu nekretninu, pokazuje izvješće o trendovima stanovanja, koje je objavila međunarodna agencija za nekretnine Re/Max.
Najveći broj vlasnika dvije nekretnine zabilježen je u Bugarskoj (46 posto), zatim slijede Grčka (39 posto), pa Hrvatska (37 posto).
Svega osam posto Nizozemaca ima drugu nekretninu, a čak 57 posto ih misli da su nekretnine preskupe. No, rekorderi po nekretninskom pesimizmu su Irci. Njih samo 11 posto posjeduje drugu nekretninu, a 71 posto ih tvrdi da su one preskupe.
'U Irskoj se ukupna stambena situacija čini izazovnom, s 18 posto ispitanika koji su nezadovoljni svojim trenutnim životnim uvjetima – što je najveći postotak među europskim zemljama. Glavni pokretač ovog nezadovoljstva je pristupačnost cijena, a gotovo polovica (48 posto) nezadovoljnih ispitanika navodi je kao glavnu brigu', navodi se u izvješću Re/Maxa, kojeg prenosi Euronews.
Od vikendice do investicije
Nekima druge nekretnine nisu prazne, a drugima zjape s razlogom. Naime, 44 posto sudionika istraživanja pod drugom nekretninom smatra vikendicu. Njih 23 posto će se preseliti u drugu nekretninu kad odu u mirovinu. Oko 16 posto Europljana daje svoje kuće i stanove u dugoročni najam, a isti postotak ih iznajmljuje i putem online platformi. Za 14 posto ljudi, nekretnine su dio investicijskog portfelja, a svaki 10. Europljanin ih koristi za život između dva grada.
Gotovo 40 posto ljudi ima drugu nekretninu u svojoj zemlji prebivališta, a 13 posto svih vlasnika, koji trenutno nemaju drugu nekretninu. kažu da će je vjerojatno imati u budućnosti.
'Privlačnost posjedovanja druge nekretnine predstavlja ulaganje u stil života, financijsku udobnost i slobodno vrijeme. I unatoč izazovnijoj ekonomskoj klimi, ambicija za ostvarenjem ovog sna ostaje snažna za mnoge na kontinentu, što će značiti da će posjedovanje druge nekretnine i dalje igrati značajnu ulogu na tržištima nekretnina u Europi', navode iz Re/Maxa u izvješću.
Porast rada na daljinu potaknuo je trend posjedovanja nekretnina, ali i nezadovoljstvo vlasništvom, jer se potiče rast cijena i pretjerani turizam. Kritičari tvrde da posjedovanje više nekretnina šteti lokalnim zajednicama, povećava potražnju, smanjuje ponudu i utječe na rast cijena, prenosi tportal.
Otpor vlasništvu
Diljem Europe raste nezadovoljstvo vlasništvom nad drugom nekretnnom zbog toga što potiče rast cijena nekretnina i pretjerani turizam.
Kritičari su rekli da u mnogim zemljama, kada netko s većim raspoloživim prihodima posjeduje nekretninu na drugim lokacijama, to ima štetne društvene posljedice za lokalne zajednice. Tvrde da to povećava potražnju i utječe na porast cijena. Situacija se pogoršava kada se druga nekretnina iznajmljuje putem platformi za kratkoročni smještaj.
'Tamo gdje su vikendice prazne ili samo privremeno zauzete u područjima velike potražnje, raste napetost jer često postoji manjak pristupačnih opcija za nekretnine u kojima bi ljudi živjeli', rekla je za Euronews Alexandra Latham, direktorica komunikacija udruge Housing Europe, a prenosi tportal.
Takve pojave potaknule su strože propise o kratkoročnom najmu, povećanje poreza i uvođenje posebnih programa priuštivog najma kao u Hrvatskoj. U Barceloni je od travnja ove godine zabranjen kratkoročni najam, a od 2028. se postojeće licence neće obnavljati.
