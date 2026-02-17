"Promislimo samo o kojim iznosima se potencijalno radi. Ako, primjerice, imate stan od 65 kvadratnih metara, za njega možete, uz potpisivanje Ugovora na deset godina dobiti - 65 (kvadratura) * 15 (iznos po kvadratu) * 12 (mjeseci u godini) * 10 (broj godina) - 117.000,00 eura. Mi kao sektor smo bez ikakvih problema u stanju proizvesti 65 kvadratnih metara novogradnje za toliki novac, a država će toliki novac isplaćivati za stanove koji čak nisu niti u stanju uporabivosti. Dakle, za isti novac možemo izgraditi tu kvadraturu prema najsuvremenijim standardima, a APN će ga praktički bacati na obnovu substandardnih stanova, bez ikakvih kriterija ili standarda. Dodajte na to još i propuštenu priliku da na deset godina, preko leasinga, mladim obiteljima omogućite da takav stan u konačnici zaista i postane njihov. Shvatit ćete kroz to kolika je tragedija da smo, ponovno, dozvolili da ovi ljudi upravljaju našim novcem", zaključio je Janko Kralj u razgovoru za N1.