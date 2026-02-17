JANKO KRALJ
Arhitekt kritizirao Program priuštivog stanovanja, naveo i izračun: "Za taj smo novac mogli izgraditi nove stanove!"
Vlada uvodi Program priuštivog najma kako bi aktivirali dio praznih nekretnina, kojih u Hrvatskoj postoji oko 600.000. Ali, glavno pitanje tog poteza jest hoće li stanovi koji su trenutačno na tržištu postati skuplji najmoprimcima.
Iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine su nam preko državnog tajnika Željka Uhlira objasnili da to ne stoji.
Objavljeni izračuni za Zagreb temelje se, rekao je, na medijalnom principu, što znači da je 50 posto stanova ispod, a 50 posto stanova iznad cijena u izračunu.
Upravo na tu temu obratili smo se arhitektu Janku Kralju.
"Ovaj Program, kao i praktički sve što APN radi od trenutka kad je nažalost osnovan, je notorna glupost koja će dodatno povisiti ionako visoke cijene najma. "Glupostometar" je eksplodirao na dva najočitija aspekta. Prvi je činjenica da je očito na ovaj način podržavan trend pranja nelegalno stečene gotovine kroz kupovinu stanova i dana "volej prilika" onima koji su to uradili da si i dodatno unovče treću, četvrtu ili petu nekretninu, umjesto da im se one agresivno oporezuju ako nisu u Programu priuštivog najma te da se upravo kroz Program priuštivog najma iskoristi prilika da se demonstrira da im više nije dozvoljeno baviti se očito kriminalnim radnjama. U tom slučaju, drugim riječima, Program priuštivog najma mogao je biti, praktički, metoda oporezivanja", započeo je Kralj pa nastavio:
"Drugi je činjenica da iznosi nikako, ali nikako, ne bi smjeli biti definirani prema medijanu, već bi morali biti daleko niži od medijana, pogotovo zato što 60 posto iznosa dugoročnog najma najmodavac dobije unaprijed, što, dakako, znači da to mora biti manji iznos od medijana. Ako pričamo o kapitalizmu, ponudi i potražnji, u koje se ova ekipa kune. O činjenici da je medijan ionako u papirima nerealan ne moramo ni pričati."
"Gospodi unaprijed plaćaju nerealne iznose"
Istaknuo je potom i "bonus aspekt".
"To je članak 6. Javnog poziva iz kojeg je jasno da navedeni stanovi mogu biti nedovršeni ili u neuporabivom stanju prije sklapanja Ugovora te da ovaj mehanizam isplate služi da bi si određeni, pitam se koji, ljudi sredili nesređene oronule nekretnine. U tim nekretninama, obnavljanima bez ikakvih kriterija, će, naravno, živjeti najosjetljivije skupine. Ne moram niti spomenuti da će te nekretnine biti mahom u centrima gradova. Pitam se tko u svojem vlasništvu ima nekretnine u centrima gradova?"
Kralj je iz tog razloga malo žešće prozvao "gospodu iz APN-a".
"Dakle, oni će ljudima, koji su toliko bogati i imaju toliki broj stanova da ih se godinama nisu niti udostojili dati u najam, unaprijed platiti nerealno velike iznose da si srede stan kupljen nelegalnim novcem, kojem nije moguće pratiti podrijetlo. I to će napraviti bez ikakvih kriterija po pitanju kvalitete ili tipa stana, izuzev onog da mora zadovoljiti konstruktivno, što je, naravno, blatantno ponižavanje struke i kvalitetnih graditelja."
Na samom kraju, kroz brojke je jasno predočio o čemu se točno radi.
"Promislimo samo o kojim iznosima se potencijalno radi. Ako, primjerice, imate stan od 65 kvadratnih metara, za njega možete, uz potpisivanje Ugovora na deset godina dobiti - 65 (kvadratura) * 15 (iznos po kvadratu) * 12 (mjeseci u godini) * 10 (broj godina) - 117.000,00 eura. Mi kao sektor smo bez ikakvih problema u stanju proizvesti 65 kvadratnih metara novogradnje za toliki novac, a država će toliki novac isplaćivati za stanove koji čak nisu niti u stanju uporabivosti. Dakle, za isti novac možemo izgraditi tu kvadraturu prema najsuvremenijim standardima, a APN će ga praktički bacati na obnovu substandardnih stanova, bez ikakvih kriterija ili standarda. Dodajte na to još i propuštenu priliku da na deset godina, preko leasinga, mladim obiteljima omogućite da takav stan u konačnici zaista i postane njihov. Shvatit ćete kroz to kolika je tragedija da smo, ponovno, dozvolili da ovi ljudi upravljaju našim novcem", zaključio je Janko Kralj u razgovoru za N1.
