Živković otkrio koliko je ljudi od 2025. platilo porez na praznu nekretninu

"Postupno se treba povećavati fond javnih stanova jer je to dobar alat u rukama lokalne jedinice, da upravlja stambenim fondom, da prepozna potrebe i da dodijeli onima kojima treba. Ako je taj stambeni fond dovoljno velik, on može utjecati i na cijenu najma. Imamo primjer toga u državama gdje je taj javni fond preko 50 posto. Hrvatska nije ni približno tome; Zagreb je na oko 1,7 posto, a u drugim gradovima se kreće oko 2 posto", otkriva zastupnik.