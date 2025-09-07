Oglas

Turska

Pet mrtvih u sudaru broda s migrantima i plovila obalne straže

Hina
07. ruj. 2025. 15:20
This handout photograph taken and released on March 15, 2024 in Canakkale by Turkish news agency DHA
Handout / DHA (Demiroren News Agency) / AFP

Pet osoba je poginulo, a jedna je teško ranjena kada se brod s migrantima zabio u brod turske obalne straže kod sjeverozapadne Turske u nedjelju, priopćio je ured lokalnog guvernera, dodajući da se traga za nestalom osobom.

Ured guvernera priopćio je da je brzi brod s 34 migranta i krijumčarem migranata udario u brod obalne straže kod obale Badavuta u okrugu Ayvalik.

"Kao rezultat operacija potrage i spašavanja u regiji, utvrđeno je da je izgubilo život pet osoba koje su pale u more. Jedna žena teško je ozlijeđena i prevezena u bolnicu", navodi se u priopćenju te dodaje da vlasti još uvijek tragaju za jednom nestalom osobom.

Tužiteljstvo u Ayvaliku pokrenulo je istragu o nesreći.

Egejsko more je česta tranzitna ruta za migrante koji pokušavaju prijeći iz Sjeverne Afrike i Bliskog istoka u Europu.

Teme
Turska egejsko more migranti

