Zaposlenost u veljači: Ovo su sektori s najvećim rastom i padom

Krajem veljače u Hrvatskoj je bilo 1,69 milijuna zaposlenih što je za 0,6 posto manje nego u siječnju i na razini lanjske veljače, pri čemu je stopa registrirane nezaposlenosti iznosila 4,7 posto, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema podacima DZS-a, na kraju veljače u Hrvatskoj bilo je 1.693.935 zaposlenih, što je za 0,6 posto manje nego krajem siječnja ove godine, dok je na godišnjoj razini broj zaposlenih na istoj razini kao i lani.

U pravnim osobama u veljači ove godine bilo je 1.466.239 zaposlenih, što je na mjesečnoj razini pad od 0,7, a u odnosu na veljaču prošle godine pad od 0,2 posto.

Prema podacima koje DZS preuzima od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u obrtu i slobodnim profesijama krajem veljače bilo je 200.010 zaposlenih što čini porast od 0,2 posto u odnosu na siječanj i 1,4 posto na lanjsku veljaču.

Istodobno, broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednika, kojih je krajem veljače bilo 17.686, na mjesečnoj razini pao je za 0,7 posto, a na godišnjoj porastao za 0,3 posto.

Detaljnija statistika o broju zaposlenih u pravnim osobama pokazuje da je na mjesečnoj razini najviše porastao broj zaposlenih u obrazovanju, za 1,2 posto, na 135.594 osoba, te u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi za 0,8 posto, na 116.035 djelatnika.

Najveći postotni pad na mjesečnoj razini ostvaren je u rudarstvu i vađenju, 2,1 posto, na 3.745 osoba, te u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu za 1,8 posto, na 24.131 djelatnika.

Na godišnjoj razini u obrazovanju je 3,6 posto više zaposlenih, a u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi 2,9 posto.

Najveći pad na godišnjoj razini ima izdavačka djelatnost, djelatnost emitiranja te proizvodnje i distribucije sadržaja i to za 6,2 posto, na ukupno 10.212 zaposlenih. U poljoprivredi je pad 3,9 posto, a u prerađivačkoj industriji 3,4 posto (ukupno 223.135 zaposlenih).

U trgovini na veliko i malo krajem veljače bilo je 220.434 zaposlenih što je pad od 0,5 posto na mjesečnoj razini i rast od 1,1 posto na godišnjoj.

Po podacima koje DZS preuzima od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), krajem veljače 2026. u evidenciji zavoda bilo je registrirano 83.992 nezaposlenih osoba, što je 4,5 posto ili 3.943 osoba manje u odnosu na siječanj.

