Plaća im ide i do 4000 eura, a nigdje ih nema dovoljno: U Hrvatskoj ih nedostaje gotovo pet tisuća

Hrvatskoj nedostaje gotovo pet tisuća profesionalnih vozača kamiona. Taj problem ne pogađa samo Hrvatsku nego i cijelu Europsku uniju, u kojoj, prema službenim procjenama, nedostaje više od 240 tisuća profesionalnih vozača.
Hrvatska gospodarska komora upozorava na posljedice za gospodarstvo, a strukovne škole traže sustavna rješenja.
Martin Jarić već je 40 godina za upravljačem kamiona, no za koju godinu odlazi u mirovinu. Nije siguran da će svoje znanje i dugogodišnje iskustvo imati komu prenijeti, piše HRT.
Mlađi naraštaji rijetko se odlučuju za ovo zanimanje. Mnogi iskusni vozači, pak, odlaze raditi u druge europske zemlje. Mnogo je veće tržište i kolanje roba, pa su vozači sve potrebniji. Jedna od najvećih prijevozničkih tvrtki u Hrvatskoj trenutačno ima samo 300 vozača.
- Ja mislim da trenutno nema firme u Hrvatskoj, a usudio bih se reći čak i u Europi da su vrlo rijetke firme koje imaju dovoljan broj ljudi. Nama danas da nam je i od 15 do 20 posto čak imali bismo što dati ljudima da rade, da imamo više zaposlenih vozača, rekao je Milan Vrdoljak, direktor prijevozničke tvrtke Ricardo.
U Hrvatskoj gospodarskoj komori upozoravaju da problem nedostatka vozača pogađa sve grane gospodarstva.
- Cijena prijevoza utječe na sve. Da bi se prijevoz izvršio od točke A do točke B, vozača se za to mora platiti. Da bi se vozača platilo, to ima neku cijenu, sve je uzročno-posljedično, ističe Vedran Bestvina, viši stručni suradnik u HGK Osijek.
Rješenje se, barem dugoročno, traži u boljim radnim uvjetima.
- Naravno da mi ne možemo pratiti plaće koje su u EU-u koje dosežu i do 4 tisuće eura, ali ima jedan dobar dio poslodavaca koji su našli neke male mehanizme kako bi te vozače zadržali u Hrvatskoj, kaže Bestvina.
Rješenje se traži i u obrazovnom sustavu, no interesa za upis u prometna zanimanja nema dovoljno. U osječkoj Elektrotehničkoj i prometnoj školi svake godine obrazuju dvadesetak učenika.
- Unazad 15-20 godina kontinuirano imamo jedan razredni odjel, nije se tu ništa promijenilo, ali je vjerojatno na tržištu postala veća potreba za vozačima, rekao je Antun Kovačić, ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek.
Bez sustavne strategije, upozoravaju stručnjaci, manjak profesionalnih vozača mogao bi postati još veći problem - ne samo za prijevoznike nego i za cijelo gospodarstvo.
