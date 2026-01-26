Plaća im ide i do 4000 eura, a nigdje ih nema dovoljno: U Hrvatskoj ih nedostaje gotovo pet tisuća

- Ja mislim da trenutno nema firme u Hrvatskoj, a usudio bih se reći čak i u Europi da su vrlo rijetke firme koje imaju dovoljan broj ljudi. Nama danas da nam je i od 15 do 20 posto čak imali bismo što dati ljudima da rade, da imamo više zaposlenih vozača, rekao je Milan Vrdoljak, direktor prijevozničke tvrtke Ricardo.