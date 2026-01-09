Ivana Bilušić
Udruga hrvatskih sudaca: Stvara se dojam da je izbor predsjednika Vrhovnog suda predmet političke trgovine
Gošća naše Nataše Božić Šarić u Novom danu bila je Ivana Bilušić, glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca. Razgovarale su o izboru sudaca i autonomiji sudbene vlasti.
U povodu izjava o načinu i važnosti izbora predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske prema kojoj će se taj izbor uvjetovati izborom sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske, jučer se oglasila i Udruga hrvatskih sudaca.
"Vrhovni sud Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske dva su posve odvojena tijela države. Ustavni sud Republike Hrvatske nije dio sudbene vlasti. Ne postoji nikakav ustavni ili zakonski temelj da se imenovanje predsjednika Vrhovnoga suda Republike Hrvatske povezuje s izborom sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske", poručili su jučer, a Ivana Bilušić, glasnogovornica, danas je na N1 televiziji dodatno razjasnila stav hrvatskih sudaca.
"Mi nismo proglasili nešto, samo smo podsjetili na ono što piše u Ustavu i zakonu. Da je potpuno nespojivo biranje predsjednika Vrhovnog suda s izbornom ustavnih sudaca, da Ustavni sud i sudbena vlast nisu jedno te isto. Takva politička trgovina je potpuno neprimjerena u odnosu na sudbenu vlast kao treću, jednaku, granu vlasti", kaže Bilušić.
Dodaje kako ne postoji pravna osnova, ni u Ustavu, niti u zakonu, prema kojem bi prijedlog Andreja Plenkovića bio legitiman.
"Iščitavanjem Ustava vrlo jasno i nedvosmisleno se vidi što čini sudbenu vlast, to nije Ustavni sud, to dvoje miješati je neprimjereno i stvara loš dojam o tome kako se dvije grane vlasti ponašaju prema trećoj, ravnopravnoj, grani vlasti: sudbenoj."
Bilušić dodaje kako upravo situacije poput te narušavaju ugled sudbene vlasti u očima hrvatskih građana.
"Stvara se dojam da je izbor predsjednika Vrhovnog suda predmet političke trgovine, da kandidati koji se jave na javni poziv postaju dio te političke trgovine. Da politika isključivo ima ulogu u biranju predsjednika Vrhovnog suda, što je pogrešan dojam."
"Neovisnost sudbene vlasti znači lišenost bilo kakvog vanjskog pritiska, ne samo faktičkog, bitan je i dojam", dodaje Bilušić.
