Oglasili se i suci: "Nema temelja da se imenovanje predsjednika Vrhovnoga suda povezuje s izborom sudaca USUDA"

U povodu izjava o načinu i važnosti izbora predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske prema kojoj će se taj izbor uvjetovati izborom sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske, oglasila se danas i Udruga hrvatskih sudaca.
Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.
"Vrhovni sud Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske dva su posve odvojena tijela države. Ustavni sud Republike Hrvatske nije dio sudbene vlasti. Ne postoji nikakav ustavni ili zakonski temelj da se imenovanje predsjednika Vrhovnoga suda Republike Hrvatske povezuje s izborom sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Izbor predsjednika Vrhovnoga suda Republike Hrvatske, radi vjerodostojnosti sve tri grane vlasti, ne smije biti predmet neprimjerenog političkog pregovaranja.
Upozoravamo da se upravo takvim i sličnim izjavama te takvim mogućim postupanjem stvara i potiče dojam o neprimjerenom utjecaju politike na sudbenu vlast.
Nažalost i ovaj slučaj pokazuje da kada je riječ o sudbenoj vlasti, političari, bez iznimke, pokazuju da ne žele postaviti sudbenu vlast na poziciju na kojoj sudbena vlast prema Ustavu Republike Hrvatske treba biti – jedna od tri ravnopravne grane državne vlasti.
Pozivamo sve političare da se pri izboru predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske drže Ustava Republike Hrvatske i zakona te da se suzdrže od neprimjerenih političkih trgovina i time pokažu poštovanje ne samo prema funkciji predsjednika Vrhovnoga suda Republike Hrvatske, nego i prema sudbenoj vlasti uopće".
