Udruge tuže Ministarstvo zaštite okoliša zbog solarne elektrane

Okolišne udruge Sunce, Biom, Hyla i Zelena akcija podnijele su Upravnom sudu u Splitu tužbu protiv Ministarstva zaštite okoliša zbog projekta solarne elektrane Gala - Obrovac Sinjski, koja ugrožava okoliš i vodocrpilište Kosinac.
Tužbom se traži poništenje rješenja ministarstva kojim je zahvat proglašen prihvatljivim za okoliš i ekološku mrežu. Odvjetnica Ivana Krstulović, koja zastupa udruge, ističe da je ministarstvo zahtjev investitora bilo dužno odbiti još u veljači 2024., ali to nije učinjeno, zbog čega su građani prisiljeni zaštitu prava na zdrav okoliš tražiti sudskim putem.
Projekt izraelske kompanije Enlight Renewable Energy predviđa izgradnju elektrane na 248,5 hektara poroznog krškog platoa, svega 1,5 kilometara iznad vodocrpilišta Kosinac, glavnog izvora pitke vode za 30.000 stanovnika Cetinske krajine.
Studija utjecaja na okoliš nedovoljno obrađuje utjecaj zahvata na strogo zaštićene biljne i životinjske vrste, uključujući endemske i stenoendemske vrste, te ne procjenjuje utjecaj na speleološke objekte i vodna tijela, tvrde udruge.
"Analiza utjecaja na vodne resurse ostala je nedostatna, osobito u krškim područjima gdje su podzemne i površinske vode povezane, a svaki propust predstavlja rizik za kakvoću pitke vode", upozorava viša stručna suradnica Udruge Hyla Ivona Burić.
Stručna suradnica Udruge Biom Lora Rajić dodaje da se tamo nalaze strogo zaštićene biljne vrste, uključujući jadransku peruniku, a lokacija je u neposrednoj blizini Parka prirode Dinara. Ministarstvo je unatoč tome zaključilo da je projekt prihvatljiv uz primjenu mjera ublažavanja.
Eva Šore iz Udruge Sunce naglašava da takve mjere ne mogu zamijeniti znanstveno utemeljenu procjenu postojećeg stanja, te da rješenje o prihvatljivosti ne može biti zakonito ako stručna podloga ne prikazuje stvarno stanje na terenu.
Potpredsjednik Zelene akcije Enes Ćerimagić ističe da pravo građana i lokalne zajednice na sudjelovanje u odlukama koje utječu na njihov životni prostor ne smije biti nadjačano privatnim interesom i profitom.
Lokalna zajednica i udruge od početka su aktivno sudjelovali, dostavljali stručne primjedbe, istraživali teren i jasno izražavali protivljenje. Jednom učinjena šteta okolišu ne može se u potpunosti popraviti, pa je odgovornost svih da ga zaštite i učine "korak više" kad god je to moguće, poručuju.
