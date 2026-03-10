Udruge tuže Ministarstvo zaštite okoliša zbog solarne elektrane

Tužbom se traži poništenje rješenja ministarstva kojim je zahvat proglašen prihvatljivim za okoliš i ekološku mrežu. Odvjetnica Ivana Krstulović, koja zastupa udruge, ističe da je ministarstvo zahtjev investitora bilo dužno odbiti još u veljači 2024., ali to nije učinjeno, zbog čega su građani prisiljeni zaštitu prava na zdrav okoliš tražiti sudskim putem.