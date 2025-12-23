"Ugostitelji ne mogu biti krivci za rast cijena"

"Došlo je do rasta cijena, ali samo kako bismo preživjeli i radili, a ne ostvarivali ekstraprofit. Tu tvrdnju potvrđuju smanjene marže. Obrtnici nisu ti koji rade za ekstraprofit i itekako paze da ne iznevjere i ne izgube svoje goste", kazao je Kratohvil napominjući kako su svjesni da će im gosti prvi pokazati ukoliko ne budu zadovoljni s onime što su im isporučili za njihov novac.