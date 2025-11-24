Ugostitelji: Zadnji smo u lancu formiranja cijena, a ovo je naša najveća želja

"Cijelu godinu u javnosti smo obilježeni kao oni koji neopravdano podižu cijene, ali ugostitelji i turistički djelatnici zadnji su lancu formiranja cijena. U prilog tome govore podaci prema kojima je u snažnom rastu hrvatskog obrtništva, s gotovo 12 tisuća otvorenih novih obrta, samo 82 ugostiteljskih", rekao je predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dalibor Kratohvil.