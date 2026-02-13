Uhićenom gradonačelniku Nove Gradiške Vinku Grgiću određen istražni zatvor

Sudac istrage osječkog Županijskog suda u petak navečer odredio je istražni zatvor uhićenom gradonačelniku Nove Gradiške Vinku Grgiću i još trojici okrivljenika koje Uskok tereti za više koruptivnih kaznenih djela, izvijestio je osječki sud.
Oglas
Sa suda su priopćili da je sudac istrage prihvatio prijedlog tužiteljstva te svim okrivljenicima odredio istražni zatvor, trojici zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke, a jednom zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Uz Grgića u istražnom zatvoru su i poduzetnici iz Nove Gradiške Andrej Lucić i Filip Kolar te Mato Gavran, poduzetnik i bivši saborski zastupnik SDP-a iz Slavonskog Broda.
Grgićev odvjetnik Fran Olujić prethodno je izjavio novinarima da njegovog klijenta terete za ukupno pet kaznenih djela, od toga dva primanja mita, dvije zlouporabe položaja i ovlasti te jedno trgovanje utjecajem.
"On se aktivno branio. Njegova obrana je vrlo jasna, ništa se od ovih događaja nije odvijalo na način kako to Uskok tvrdi. Za moga klijenta zatražen je istražni zatvor zbog mogućnosti ponavljanja djela te utjecaja na svjedoke, ukupno 12 svjedoka", pojasnio je Olujić.
Izvijestio je također kako Grgić nije podnio ostavku na dužnost gradonačelnika te da u ovome trenutku o tome ne razmišlja, a daljnji koraci ovisit će o odluci osječkog Županijskog suda.
Uskok je ranije izvijestio da je, na temelju policijske kaznene prijave, pokrenuo istragu protiv Grgića kojeg sumnjiči da je od poduzetnika tražio novac, udio u dobiti i financiranje njegove političke kampanje za lokalne izbore.
Tužiteljstvo i policija su, ne navodeći identitete, izvijestili da Grgića, 48-godišnjaka, 36-godišnjaka i 66-godišnjaka sumnjiče za trgovanje utjecajem, zlouporabu položaja i ovlasti, primanje mita, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, davanje mita i davanje mita za trgovanje utjecajem.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas