pilićarska ekobomba
FOTO / Gotov prosvjed protiv megaklaonice pilića u Sisku, šest zahtjeva predano Vlajčiću: "Dat ću ih premijeru"
U Zagrebu se održao prosvjed protiv planirane izgradnje industrijskih kompleksa farmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Prosvjed su organizirali Zelena akcija i Prijatelji životinja, uz potporu građanskih inicijativa "Siščani ne žele biti Smetlišćani" i "Sunjani ne žele biti smuljani".
Iza projekata stoji kapital iz Ukrajine. Glavni investitor većine projekata je Premium Chicken Company, tvrtka registrirana u Hrvatskoj, koja je već kupila zemljišta u ovoj županiji. Vlasnički je ova tvrtka povezana s tvrtkom Renaissance Capital, čiji je vlasnik Ukrajinac Andrii Matiukha. Njihova investicija vrijedna je više od 600 milijuna eura.
Na neformalni sastanak uoči prosvjeda, u Ministarstvu poljoprivrede - došli su predstavnici udruga Prijatelji životinja i Zelena akcija te građanske inicijative 'Siščani ne žele biti smetlišćani'. Prema dostupnim informacijama i onome što se moglo vidjeti na terenu, predstavnici investitora danas se nisu pojavii.
Šest zahtjeva predano Vlajčiću, najavljen prosvjed u Sisku
Luka Oman iz Prijatelja životinja kaže da ih je ministar poljoprivrede David Vlajčić jutros primio, nakon čega se čulo negodovanje. "Rekao je da će naše zahtjeve dati premijeru", rekao je Oman, nakon čega se začuo smijeh okupljenih.
"Nećemo dozvoliti da se Sisačko-moslavačka županija pretvori u smetlište. Ne samo ona nego i cijela Hrvatska", rekao je.
Kaže da neće dozvoliti da se u Hrvatskoj muče životinje, te da se Hrvatska treba ponositi svojim ljudima, netaknutom prirodom i okolišem.
"Razmišlja li netko što će se dogoditi za 20 ili 30 godina? Što se biti s djecom koja će se tek roditi? Ne želimo da se rode među klaonicama", rekao je.
"Budućnost nije u industrijskom stočarstvu. Zašto Europa to nije prihvatila?", pitao je Oman.
Pozvao je sve na prosvjed 20. travnja u Sisku.
"Ovom jahaču apokalipse priključile su se hrvatske institucije"
Snježana Sužnjević Vago iz inicijative Siščani ne žele biti Smetlišćani kaže da su Sisak u zadnjih 30 godina "opustošila sva zla koja su postojala".
"Sada nam se nude čudnovate alternative kao spas, jer mi smo 'socijala', 'neradnici'", rekla je. Kaže da su studije o utjecaju na okoliš manjkave.
"Siščani su se opekli zadnjih 30 godina, dosta je toga", rekla je.
"Ovom jahaču apokalipse priključile su se hrvatske institucije. Ministarstvo zaštite okoliša je prihvatilo sve njihove loše studije utjecaja na okoliš. Uložili smo preko 800 prigovora na studiju, ministarstvo joj je dalo prolaznu ocjenu. Na tom povjerenstvu su bili predstavnici Siska i županije, njihove prigovore nisu uzeli u obzir", rekla je.
"Koga štite Državni inspektorat i Ministarstvo zaštite okoliša? Nikoga", rekla je, nakon čega su okupljeni skandirali "ostavka".
Klanje 30.000 pilića na sat
Prema navodima udruge, samo jedan investitor navodi maksimalni kapacitet od 84.200.000 pilića godišnje, uz mogućnost klanja 15.000 pilića na sat tijekom 16 sati dnevno.
"Ako se uzme u obzir da su uključena oba investitora i svi planovi, ukupne brojke postaju još alarmantnije: do 270 milijuna pilića godišnje što bi iznosilo klanje 30 000 pilića na sat. I znatno manje razmjere nijedna regionalna zajednica ne može podnijeti bez dugoročnih posljedica, a kamoli ovakve brojke", upozoravaju iz Prijatelja životinja.
Organizatori ističu da je ukupno planirano oko 103 milijuna pilića godišnje u sklopu predviđenih farmi, što je, kako tvrde, četiri puta više nego što se trenutno uzgaja u cijeloj Hrvatskoj. Upozoravaju na moguće dugoročne posljedice za okoliš, zdravlje ljudi i dobrobit životinja.
