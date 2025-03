Umrla je Tea Perović, profesorica i autorica knjige o borbi s rakom koja je inspirirala mnoge žene

Podijeli :

Teu Perović hrvatska javnost upoznala je zbog njezina hrabrog suočavanja s teškom bolešću s kojom se godinama borila.

Tea Perović, profesorica njemačkog jezika, autorica knjige i majka četiriju djevojčica, preminula je u 42. godini od posljedica karcinoma dojke, koji joj je metastazirao. Iako je tri godine bila suočena sa strašnom dijagnozom, hrabra Tea nikad nije gubila nadu niti pokazala strah, a njezina svjedočanstva nepokolebljive vjere koja joj je davala snagu inspiracija su mnogima koji su je upoznali, slušali i čitali, prenosi Dnevnik.hr.

Svoja iskustva u borbi s teškom bolešću Tea je podijelila u knjizi “Stvorene smo za nebo”, koju je posvetila svojim kćerima u nadi da će im ostaviti važne poruke i misli za koje su one sada premalene da ih shvate. Knjigom je inspirirala mnoge žene koje se bore s karcinomom.

“Ne znam koliko vremena još imam i s time se ni ne opterećujem jer mi uistinu nije bitno. Moje medicinsko stanje ne kolerira sa stanjem moga duha, a to je i svojevrsna poruka svima, posebno oboljelima: jaki duh pobjeđuje i transformira bolesno tijelo. To ne isključuje mogućnost da već sutra mogu umrijeti, ali za mene to nije izgubljena bitka. To je odrađena misija na ovome svijetu”, izjavila je prošle godine za 24sata Tea Perović.

