rijedak i opasan fenomen
Europi prijete "vatreni oblaci". Evo što su i zašto dodatno pogoršavaju velike požare
Dok se Francuska i Španjolska bore s jednim od najtežih valova šumskih požara posljednjih godina, stručnjaci upozoravaju na rijedak, ali iznimno opasan fenomen – pirokumulonimbus oblake (pyrocumulonimbus ili pyroCb), poznate i kao "vatreni oblaci".
Oglas
Riječ je o snažnim olujnim sustavima koje stvaraju sami požari, a koji mogu dodatno ubrzati njihovo širenje, piše Guardian.
Što su vatreni oblaci?
Pirokumulonimbus oblaci nastaju kada veliki i izrazito intenzivni šumski požari oslobode goleme količine topline i energije. Vrući zrak i dim naglo se uzdižu u atmosferu, a kako se penju na sve veće visine, zrak se hladi, vlaga kondenzira i nastaje golemi olujni oblak.
Takvi oblaci mogu dosegnuti visinu između 10 i 15 kilometara te probiti granicu stratosfere. Zbog svoje snage NASA ih opisuje kao "zmajeve koji rigaju vatru među oblacima".
Australski stručnjak za požare Rick McRae sa Sveučilišta New South Wales objašnjava kako je riječ o punopravnoj grmljavinskoj oluji koja nastaje unutar oblaka dima iznad požara, pri čemu zahvaća goleme dijelove atmosfere i značajno utječe na razvoj požara.
Zašto su toliko opasni?
Najveća opasnost pirokumulonimbus oblaka leži u tome što stvaraju vlastite vremenske uvjete. Mogu proizvesti snažne i nepredvidive udare vjetra koji dodatno raspiruju vatru i ubrzavaju njezino širenje.
Osim toga, ovi oblaci mogu stvarati munje koje izazivaju nove požare kilometrima dalje od glavnog požarišta, čime se situacija na terenu dodatno komplicira.
Stručnjaci upozoravaju da pojava vatrenog oblaka jasno pokazuje kako je požar dosegnuo iznimno opasnu fazu te potvrđuje opravdanost evakuacije stanovništva.
Sve češća pojava
Pirokumulonimbus oblaci prvi su put učestalije zabilježeni u Australiji početkom ovog stoljeća, a posljednjih godina pojavili su se i tijekom velikih požara u Kaliforniji.
Ako se potvrdi njihova pojava tijekom aktualnih požara, to bi bio prvi službeno zabilježeni slučaj ovakvog fenomena u Francuskoj.
Klimatske promjene povećavaju rizik
Znanstvenici ističu kako klimatske promjene stvaraju sve povoljnije uvjete za nastanak ekstremnih požara, ali i za razvoj vatrenih oblaka. Ne radi se samo o višim temperaturama, već o složenim promjenama u atmosferi, vremenskim obrascima i suhoći tla.
Klimatski modeli pokazuju da bi ovakvi ekstremni događaji u budućnosti mogli postati još češći i intenzivniji.
Aktualni požari u južnoj Europi izbili su usred turističke sezone, nakon višemjesečne suše i niza toplinskih valova koji su isušili vegetaciju. Meteorolozi pritom upozoravaju da Francusku očekuje novi val ekstremnih vrućina, uz temperature koje bi lokalno mogle dosegnuti i 40 Celzijevih stupnjeva.
Prema riječima stručnjaka, upravo kombinacija ekstremne vrućine, suše i nestabilne atmosfere stvara idealne uvjete za razvoj pirokumulonimbus oblaka i dodatno otežava borbu protiv velikih šumskih požara.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas