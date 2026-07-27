Kriminalna zajednica online vrbuje djecu: "Potiču ih na samoozljeđivanje i nasilje"

"Nije samo jedna aplikacija ili jedna web stranica, radi se o kriminalnoj zajednici na internetu otkud i naziv The Com od The Community. Oni su ne samo dijelili nezakoniti sadržaj, nego su i poticali djecu na nasilje, čak na samoozljeđivanje, psihički manipulirali njima", rekao je za Dnevnik Nove TV sudski vještak za telekomunikacije Đuro Lubura.