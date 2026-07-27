PSIHIČKA MANIPULACIJA
Kriminalna zajednica online vrbuje djecu: "Potiču ih na samoozljeđivanje i nasilje"
Na društvenim mrežama i platformama za videoigre djeca mogu postati meta nasilnih pojedinaca koji ih vrbuju, uvlače u zatvorene razgovore i izlažu ekstremno nasilnom sadržaju.
Nasilni pojedinci na društvenim mrežama i platformama za videoigre pronalaze djecu s kojima potom nastavljaju komunikaciju u zasebnim chat sobama, gdje ih izlažu ekstremno nasilnim sadržajima. Riječ je o kriminalnoj online zajednici poznatoj pod nazivom The Com, odnosno The Community, čiji članovi ne samo da dijele nezakonite sadržaje, već potiču djecu na nasilje i samoozljeđivanje te ih psihički manipuliraju.
"Nije samo jedna aplikacija ili jedna web stranica, radi se o kriminalnoj zajednici na internetu otkud i naziv The Com od The Community. Oni su ne samo dijelili nezakoniti sadržaj, nego su i poticali djecu na nasilje, čak na samoozljeđivanje, psihički manipulirali njima", rekao je za Dnevnik Nove TV sudski vještak za telekomunikacije Đuro Lubura.
Cilj te zajednice je širenje nasilja, a članove pronalaze među djecom koja su ranjivija, nakon čega ih ucjenjuju i iznuđuju.
"Djeca i mladi izloženi su tim algoritmima i sami po sebi na društvenim mrežama čim traže nešto što se tiče takvih tema koje promiču ranjivost i vezane su za mentalno zdravlje, onda im se nudi još takvih sadržaja i na temelju toga dolaze u kontakt s pojedincima koji ih mogu iskorištavati u ovakve svrhe", objasnio je psiholog Ivan Ćaleta.
Nasilni sadržaji lako dostupni
Stručnjake posebno zabrinjava činjenica da su takvi nasilni sadržaji djeci vrlo lako dostupni.
"Prvi kontakt se ostvaruje na običnim društvenim mrežama, TikToku, Instagramu, Discordu, na platformama na kojima igraju igrice s prijateljima, a onda nakon toga se postupno prelazi na ozbiljnije razgovore. Njima se nudi osjećaj zajedništva, osjećaj da su voljeni i potrebni, a nakon toga se traže određeni ustupci, traži se da pošalju kakvu intimnu sliku", dodao je psiholog.
Nakon početnog kontakta razgovori se prebacuju u zatvorenije i šifrirane grupe. Europol upozorava da je sadržaj te zajednice ispunjen kodiranim jezikom, dok poruke potiču na samoozljeđivanje i seksualno iskorištavanje. Djeca pritom dobivaju pristup ekstremno nasilnim sadržajima.
Roditelji ističu da pokušavaju nadzirati aktivnosti svoje djece na internetu.
"Naravno da imamo strah, svi roditelji imaju taj strah, možemo ih kontrolirati koliko možemo, ne možemo baš 100 posto nažalost", kazala je Marcela.
"Ništa ne prepuštamo slučaju, većinom kontroliramo, najčešće crtić, YouTube", rekla je Matea.
"Povjerenje treba steći da tebi dijete govori što radi", izjavila je Tanja. "Pratim sve što rade kako bih bila sigurna da ne idu na stranice za koje im nismo dali odobrenje", istaknula je Nik.
Stručnjaci savjetuju razgovor i nadzor
Stručnjaci upozoravaju roditelje da obrate pažnju na promjene u ponašanju djece te savjetuju otvoren razgovor i edukaciju.
"Ako se dijete počelo povlačiti u sebe, skriva ekran mobitela, to ukazuje da imate problem. Otvorenim razgovorom, edukacijom djece i korištenjem tehnologije za ograničavanje pristupa sadržajima može se napraviti puno", zaključio je Lubura za Dnevnik Nove TV.
Unutar te mreže skupine se natječu koja će biti ozloglašenija, a status među članovima pokušavaju graditi objavama krvavih zidova, prizora rezanja i sotonističkih simbola, navodi Europol. Članovi, prema upozorenjima, moraju urezivati po tijelu ime iznuđivača, a postoje i priručnici za ubojstva i nasilne napade.
Prijavljeno je više od 4000 takvih internetskih adresa.
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