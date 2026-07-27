Jadranka turizam: Plaža Bellevue uređena je plaža kojom se upravlja temeljem važeće koncesije

Demanti Hotela Bellevue prenosimo u cijelosti:

"U predmetnom članku iznose se informacije i interpretacije kojima se javnosti stvara pogrešan dojam da status dijela Plaže Bellevue, odnosno središnjeg platoa koji se u članku posebno opisuje, nije jasno pravno uređen te da nije utvrđeno nalazi li se isti unutar koncesijskog područja kojim upravlja društvo Jadranka turizam d.o.o. Nadalje, člankom se stvara i pogrešan dojam da društvo Jadranka turizam d.o.o. nije odgovorilo na pitanje obuhvaća li važeća koncesija upravo predmetni dio plaže.

Navedeno ne odgovara činjeničnom stanju.

Naime, društvo Jadranka turizam d.o.o. nositelj je važeće i pravovaljane koncesije koja obuhvaća cjelokupni obuhvat Plaže Bellevue, uključujući i dio plaže koji se u članku opisuje kao središnji plato. Predmetni dio plaže sastavni je dio koncesijskog područja utvrđenog važećom Odlukom o dodjeli koncesije.

Netočan je stoga dojam koji proizlazi iz dijela članka u kojem se navodi da nije bilo moguće utvrditi obuhvaća li koncesija predmetni plato. U odgovoru dostavljenom podnositeljici pritužbe izričito je navedeno da društvo ima važeću koncesiju za cijeli obuhvat Plaže Bellevue.

Također, oznaka "Javna plaža Bellevue / Public Bellevue Beach" ne označava prostor koji nije obuhvaćen koncesijom niti prostor koji je izuzet od uvjeta korištenja propisanih koncesijom. Navedena oznaka označava da je plaža dostupna svim posjetiteljima pod jednakim uvjetima, odnosno da nije namijenjena isključivo hotelskim gostima. Plaža Bellevue uređena je plaža kojom se upravlja temeljem važeće koncesije, pri čemu su način korištenja i uvjeti pristupa uređeni odlukom o dodjeli koncesije i drugim važećim propisima."