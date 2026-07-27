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Gužve prema moru sve veće, nesreće dodatno otežavaju promet. Kolone na više autocesta

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Hina
|
27. srp. 2026. 08:13
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gužve
HAK

Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba (HAK) u ponedjeljak.

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Na A1 dogodila se prometna nesreća između čvora Skradin i čvora Šibenik u smjeru Dubrovnika, pa se vozi uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.﻿

Zbog srne na A1, između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, vozi se ﻿po dvije prometne trake, a srna je i na A6 Rijeka-Zagreb, između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora te se vozi uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Promet je na A1 pojačan na dionici između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, na A2 Zagreb-Macelj, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1,5 kilometar, a od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb zapad kolona je oko četiri kilometara.

lučko
HAK

Na zagrebačkoj obilaznici usporeno u koloni vozi se od čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko, kolona je oko dva kilometara.

Na A4 je pojačan promet između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, pred zonom radova ﻿kolona je oko dva kilometara.

Zastoj je u zoni radova kraj mjesta Otrić na DC1 Gračac-Knin.

HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

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Teme
gužve gužve prema moru hak pojačan promet

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