Gužve prema moru sve veće, nesreće dodatno otežavaju promet. Kolone na više autocesta

Zbog srne na A1, između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, vozi se ﻿po dvije prometne trake, a srna je i na A6 Rijeka-Zagreb, između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora te se vozi uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.